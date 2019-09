Le 5 domande alla Coppa del mondo di rugby

1. Cosa possiamo aspettarci dall’Italia?

Antonio Raimondi: Ci aspettiamo che vinca le prime due partite e che poi cerchi di giocare per quello che può contro il Sudafrica e gli All Blacks: il girone è tale da non poterci permettere di pensare al grande risultato e all’accesso ai quarti. Sarei molto sorpreso se l’Italia ci arrivasse ma sarei altrettanto contento.

Vittorio Munari: Tutti aspettano che vinca le prime due partite contro Namibia e Canada e che possa ben figurare nelle altre due partite, contro due candidate per la vittoria finale. Poi dipende cosa vuol dire “giocarsela bene” con Sudafrica e Nuova Zelanda.

2. Chi vince la Coppa del Mondo?

Antonio Raimondi: Bisogna vedere tutti gli incroci... Il Sudafrica-Nuova Zelanda che apre il torneo potrebbe essere anche un match che dà appuntamento alla finale: non sarebbe un pronostico tanto fantasioso sugli All Blacks, un po’ più fantasioso per gli Springboks. L’altra squadra è l’Inghilterra che sembra più attrezzata rispetto a Galles e Irlanda, che per vari motivi sono arrivati leggermente corti.

Vittorio Munari: Difficile dirlo. Potrebbero essere gli All Blacks ma non sarei sorpreso se vincessero gli Springboks o anche l’Inghilterra, magari sarei un po’ più sorpreso se vincesse una delle altre – non perché hanno qualità minori o perché arrivano con know-how inferiore o giocatori o con qualità di giocatori inferiori – è che sono un po’ più corte nella scelta dei giocatori, parlo in special modo dell’Irlanda e del Galles, che se vengono colpiti in alcuni ruoli qualche difficoltà la possono avere.

3. Quale sarà la squadra sorpresa?

Antonio Raimondi: D’impeto viene da dire Fiji, perché sono belli da vedere, campioni olimpici che trovandosi assieme e passando del tempo prima della Coppa del Mondo hanno mostrato di avere più qualità rispetto alle altre Nazionali. Anche la Francia, se andasse molto avanti, sarebbe una sorpresa rispetto al Sei Nazioni scorso e dall’ultima Coppa del Mondo.

Vittorio Munari: Figi, ma non sarebbe nemmeno una sorpresa. Poi se togli il Championship e il Sei Nazioni, le Fiji sono la squadra che più dimostra che sotto c’è molto per il bene del rugby mondiale.

4. Giocatore da seguire?

Antonio Raimondi: Sono abbastanza lento, preferisco stare seduto e guardarli che passano... Vedremo man mano le varie prestazioni, comunque direi l’inglese Tom Curry – giovane e molto interessante – mentre tra i “vecchi” direi Pocock, oltre a Farrell e Sexton: sono curioso di vedere se lo tolgono dalla teca e vedere se può performare ai suoi livelli.

Vittorio Munari: Alcuni sono troppo veloci, quindi sono difficili da seguire... Ci sono sempre sorprese, giocatori che vengono fuori alla grande, altri che vengono ridimensionati dall’andamento della competizione. Direi Cheslin Kolbe del Sudafrica, trequarti ala molto interessante.

5. La Coppa del Mondo che vi è entrata nel cuore?

Antonio Raimondi: Il ballottaggio potrebbe essere tra quella del 2003, quella del 2007 ma anche quella del 1995. Nella prima intanto ero più giovane e poi la storia ti passava davanti, con Nelson Mandela visto a 10 metri; nel 2003 invece la finale non finiva mai, con il drop di Jonny Wilkinson, e poi il 2007 in Francia, perché con Vittorio ci siamo divertiti tanto.

Vittorio Munari: Ne ho tante... Potrei dire quella del 1991 con David Campese, quella del 1995 per la grande vicenda legata a Nelson Mandela e alla squadra degli Springboks, il 2003 e il 2007 con Antonio (Raimondi) in Australia e in Francia. In tutte ci sono state accadimenti preziosi che fanno parte della mia conoscenza rugbistica.