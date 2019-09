L’Irlanda arriva alla Coppa del Mondo da numero 1 del ranking, Italia al 14° posto

Ridisegnato per l’ultima volta prima della Coppa del Mondo il ranking mondiale di rugby, anche se poi gli incontri della manifestazione iridata varranno in maniera doppia per il ranking rispetto a tutti gli altri, stravolgendo ulteriormente la situazione. L’Irlanda si issa per la prima volta in vetta, scavalcando per appena 7 centesimi la Nuova Zelanda.

L’Italia scivola in 14ma posizione a causa della vittoria degli USA in Canada, risale al 13° posto in classifica, mentre in top ten le altra variazione riguarda il Sudafrica, che scavalca il Galles. Le 20 partecipanti sono racchiuse nei primi 23 posti della classifica, l’Italia dovrà affrontare Namibia e Canada, le due con il ranking peggiore d’ingresso, oltre a Sudafrica e Nuova Zelanda.

World ranking rugby al 26.08.2019 (Top 23)

1 Irlanda 89.47

2 Nuova Zelanda 89.40

3 Inghilterra 88.13

4 Sudafrica 87.34

5 Galles 87.32

6 Australia 84.05

7 Scozia 81.00

8 Francia 79.72

9 Fiji 77.43

10 Giappone 76.70

11 Argentina 76.29

12 Georgia 73.29

13 USA 72.18

14 Italia 72.04

15 Tonga 71.04

16 Samoa 69.08

17 Spagna 68.15

18 Romania 66.69

19 Uruguay 65.18

20 Russia 64.81

21 Portogallo 61.33

22 Canada 61.12

23 Namibia 61.01

