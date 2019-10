Minozzi: "Col Sudafrica è la partita più importante della carriera. È da 4 anni che la prepariamo"

È ormai tutto pronto per la super sfida agli Springboks. Dopo le vittorie contro Namibia e Canada, il vero Mondiale dell’Italia comincia adesso con le gare contro Sudafrica e Nuova Zelanda. Un successo contro i sudafricani potrebbe addirittura portare alla qualificazione ai quarti di finale, obiettivo mai raggiunto dagli azzurri nella propria storia. I favoriti sono loro, ma tutto può succedere come detto da Matteo Minozzi e non ci saranno altre chance...

" La parola chiave contro gli Springboks sarà concentrazione, dal primo all’ultimo minuto dell’incontro, perché è un match da dentro fuori. Non esiste una seconda chance, non c’è una ‘settimana post’ per riprendersi e fare meglio. Questa è la partita più importante di questi ultimi 4 anni e per tanti di noi è anche la gara più importante della carriera fino ad adesso. Sicuramente della mia. Quindi dobbiamo rimanere focalizzati sull’obiettivo, sicuri di noi e delle nostre qualità. Non dobbiamo aver paura di giocarcela, perché partite così non è detto che ritornino. [Matteo Minozzi] "

Minozzi ha giocato entrambre le partite contro Namibia (partendo dalla panchina) e Canada, conquistando un totale di 10 punti in due partite grazie a due mete. Una bella ripresa per l’estremo delle Wasps, reduce da un brutto infortunio.

" Non mi aspettavo un inizio del genere, giocando sempre, dopo un anno in cui venivo da una lunga assenza per un bruttissimo infortunio. Già essere qua, per me, avrebbe significato tanto. Poterlo fare in questo modo, giocando tutte la partite, mi rende molto felice "

