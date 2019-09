Mondiali di Giappone 2019: programma, calendario dell'Italia, Dirette tv e live-streaming

Il 20 settembre 2019 comincerà ufficialmente la 9a edizione dei Mondiali di Rugby che si disputeranno in Giappone. La partita inaugurale sarà quella tra Giappone e Russia, mentre l'Italia (inserita nel gruppo B) debutterà il 22 settembre contro la Namibia all'Hanazono Rugby Stadium di Higashiosaka.

Il calendario dell'Italia nella fase a gironi

domenica 22 settembre, ore 7:15 ITALIA-Namibia all'Hanazono Rugby Stadium di Higashiosaka

giovedì 26 settembre, ore 9:45 ITALIA-Canada al Level5 Stadium di Fukuoka

venerdì 4 ottobre, ore 11:45 Sudafrica-ITALIA al Shizuoka Stadium ECOPA di Shizuoka

sabato 12 ottobre, ore 6:45 Nuova Zelanda-ITALIA al Toyota Stadium di Toyota

Video - Highlights: Italia-Nuova Zelanda 3-66, brutta batosta contro gli All Blacks 02:44

Le gare dei Mondiali in chiaro su Rai Sport

Rai Sport trasmetterà in totale 17 partite del Mondiale di Rugby in Giappone. Oltre alle quattro gare dell'Italia nella fase a gironi, la Rai manderà in onda altre 5 partite dei gruppi: Giappone-Russia, Nuova Zelanda-Sudafrica, Australia-Galles (in differita), Inghilterra-Argentina e Inghilterra-Francia. A seguire verranno trasmessi anche i quarti di finale, le semifinali e le finali. Tutte le partite andranno in diretta su Rai Sport+HD (Canale 227 di Sky), mentre le gare dell'Italia andranno in onda su Rai 2.

Video - Inghilterra-Italia 2017: quando Vittorio Munari spiegò il fuorigioco ai tifosi inglesi 00:38

Le gare in Live-Streaming

Le gare dei Mondiali saranno disponibili anche in Live-Streaming su Rai Play per la visione su pc, smartphone e tablet. Eurosport vi offrirà la DIRETTA scritta delle gare dell'Italia, delle semifinali e delle finali sul proprio sito web.

Gli obiettivi dell'Italia ai Mondiali: centrare il 3° posto

L'Italia è stato inserita nel Gruppo B, pescando le armate di Nuova Zelanda e Sudafrica. Un incubo per gli azzurri che proveranno, a questo punto, a certificare almeno il 3° posto per assicurarsi la qualificazione della prossima Coppa del Mondo (nel 2023 in Francia). Servirà quindi vincere contro Namibia e Canada per centrare l'obiettivo minimo stabilito.

Video - Highlights: Italia-Georgia 28-17, le quattro mete degli azzurri 01:51

I convocati del ct Conor O'Shea

Piloni

Simone FERRARI (Benetton, 23 caps)

Andrea LOVOTTI (Zebre, 36 caps)

Tiziano PASQUALI (Benetton, 19 caps)

Nicola QUAGLIO (Benetton, 10 caps)

Marco RICCIONI (Benetton, 2 caps)

Federico ZANI (Benetton, 8 caps)

Tallonatori

Luca BIGI (Zebre, 20 caps)

Oliviero FABIANI (Zebre, 8 caps)

Leonardo GHIRALDINI (Svincolato, 104 caps)

Seconde Linee

Dean BUDD (Benetton, 21 caps)

Federico RUZZA (Benetton, 13 caps)

David SISI (Zebre, 6 caps)

Alessandro ZANNI (Benetton, 113 caps)

Flanker/n.8

Maxime MBANDÀ (Zebre, 17 caps)

Sebastian NEGRI (Benetton, 18 caps)

Sergio PARISSE (RC Toulonnais, 139 caps)

Jake POLLEDRI (Gloucester, 9 caps)

Abraham STEYN (Benetton, 31 caps)

Mediani di mischia

Callum BRALEY (Gloucester, 2 caps)

Guglielmo PALAZZANI (Zebre, 32 caps)

Tito TEBALDI (Benetton, 33 caps)

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Benetton, 49 caps)

Carlo CANNA (Zebre, 34 caps)

Centri

Tommaso BENVENUTI (Benetton, 57 caps)

Michele CAMPAGNARO (Harlequin, 43 caps)

Luca MORISI (Benetton, 26 caps)

Ali/Estremi

Mattia BELLINI (Zebre, 18 caps)

Giulio BISEGNI (Zebre, 12 caps)

Jayden HAYWARD (Benetton, 18 caps)

Matteo MINOZZI (Wasps, 12 caps)

Edoardo PADOVANI (Zebre, 21 caps)

L'Italia nei test match pre Mondiali: 3 ko e una vittoria contro la Russia

L'Italia ha scelto di affrontare tre super squadre in vista dei Mondiali. La prima sfida di preparazione è stata quella contro l'Irlanda all'Aviva Stadium di Dublino, dove la squadra di Conor O'Shea ha perso 29-10: nel primo tempo erano arrivate comunque le mete di Mbandà e Canna. Poi le sconfitte di Parigi contro la Francia (47-19) e di Newcastle contro l'Inghilterra (37-0) con dei secondi tempo da incubo. C'è stata però la vittoria contro la Russia per 85-15 a San Benedetto del Tronto, che risulta essere il terzo successo con lo scarto maggiore nella storia della Nazionale.

-Irlanda-ITALIA 29-10 | REPORT |

-ITALIA-Russia 85-15 | REPORT |

-Francia-ITALIA 47-19 | REPORT |

-Inghilterra-ITALIA 37-0 | REPORT |