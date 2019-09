O'Shea: "Esclusione di Parisse? Due partite in quattro giorni, ma l'Italia farà la prestazione"

Tutto pronto per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale, con l’Italia che proverà a centrare il suo secondo successo consecutivo dopo la vittoria per 47-22 contro la Namibia. Nonostante le 7 mete realizzate, gli azzurri non hanno pienamente convinto, ma il ct O’Shea è sicuro che contro il Canada si vedrà anche la prestazione. Una gara molto particolare, l’Italia avrà una squadra completamente diversa rispetto a quella vista ad Osaka.

Ci saranno ben 10 cambi rispetto alla formazione titolare vista contro la Namibia al debutto

" Prima dell’esordio al Mondiale abbiamo schierato diverse formazioni in campo, cercando di avere un equilibrio. Abbiamo una buona profondità e ho una grande fiducia in questa squadra. Contro il Canada scenderà in campo la migliore formazione per questa partita. Con due partite in quattro giorni devi cambiare qualcosa nel tuo schieramento. Abbiamo ben presente il nostro obiettivo per le prime due partite e sono sicuro che la prestazione che vedremo sarà meglio in termini di esecuzione del nostro piano di gioco rispetto alla Namibia "

Tra i tanti cambi, spunta l’assenza del capitano Sergio Parisse...

" Tutti vorrebbero scendere sempre in campo, compreso Sergio. Ma a volte devi prendere delle decisioni per il bene dei giocatori. Ripeto, abbiamo due partite in quattro giorni e dobbiamo prendere scelte diverse. Stesso motivo per cui non è in campo Luca Morisi e non era in lista Campagnaro durante la prima partita. Abbiamo una squadra con un buon mix di esperienza e giovani che vogliono dare il massimo per questa Nazionale "

La vittoria contro la Namibia subito da dimenticare

" Ho detto subito dopo la partita contro la Namibia che non ero contento della prestazione. Abbiamo segnato 7 mete e potevamo segnarne altre 7. Abbiamo creato opportunità e mancate altre. Ma c’è da ricordare che nessuno ha segnato più punti di noi durante il primo turno. C’era anche la componente climatica alternata e in più 17 giocatori su 23 al primo Mondiale. Siamo davvero una buona squadra. Adesso la Namibia è il passato, guardiamo avanti alla sfida contro il Canada "

