Rugby: sudafricano du Toit giocatore dell'anno, Erasmus miglior tecnico

Il flanker sudafricano Pieter-Steph du Toit è stato eletto miglior giocatore dell'anno grazie al trionfo con gli Springbok nella Coppa del Mondo in Giappone. Rassie Erasmus ha vinto il titolo di allenatore dell'anno e il Sudafrica il premio di squadra dell'anno in una scintillante cerimonia a Tokyo, il giorno dopo aver sollevato per la terza volta la Webb Ellis Cup.