Rugby World Cup 2019: gironi, calendario, risultati e formula dei Mondiali in Giappone

Con la sfida tra i padroni di casa del Giappone e la Russia prende il via la 9a edizione del Mondiale di Rugby che si disputerà dal 20 settembre al 2 di novembre in Giappone. Ancora una volta l'Italia ha avuto un sorteggio non facile, con gli azzurri che dovranno vedersela contro Nuova Zelanda e Sudafrica. A vincere saranno ancora gli All Blacks o ci sarà una sorpresa? Riuscirà una squadra europea ad imporsi?

Il formato

Il formato della Coppa del Mondo prevede la composizione di 4 gironi da 5 squadre ciascuno. Ad accedere ai quarti di finale sono le prime due classificate di ogni gruppo, ma le terze classificate si 'consolano' con il pass per la fase finale dei Mondiali 2023 senza passare dalle qualificazioni. Vengono attribuiti 4 punti per ogni vittoria, 2 per il pareggio e 0 per la sconfitta, anche se ci sono i bonus. Per conquistare un punto di bonus offensivo bisogna segnare 4 o più mete, per conquistare un punto di bonus difensivo bisogna non perdere con un risultato superiore ai 7 punti di scarto.

In caso di arrivo a pari punti a fine girone...

Scontro diretto

Miglior differenza punti generale

Miglior differenza mete generale

Maggior numero di punti segnati

Maggior numero di mete segnate

Miglior posizione nel ranking a 14 ottobre 2019

In caso di parità tra tre o più squadre, una vota stabilita la miglior piazzata, per stabilire la successiva si riparte dal primo criterio.

Tutti i gironi

Gruppo A

-venerdì 20 settembre, ore 12:45 Giappone-Russia all'Ajinomoto Stadium di Chofu

-domenica 22 settembre, ore 9:45 Irlanda-Scozia all'International Stadium di Yokohama

-martedì 24 settembre, ore 12:15 Russia-Samoa al Kumagaya Rugby Ground di Kumagaya

-sabato 28 settembre, ore 9:15 Giappone-Irlanda al Shizuoka Stadium di Fukuroi

-lunedì 30 settembre, ore 12:15 Scozia-Samoa al Kobe City Misaki Park di Kobe

-giovedì 3 ottobre, ore 12:15 Irlanda-Russia al Kobe City Misaki Park di Kobe

-sabato 5 ottobre, ore 12:30 Giappone-Samoa al Toyota Stadium di Toyota

-mercoledì 9 ottobre, ore 9:15 Scozia-Russia al Shizuoka Stadium di Fukuroi

-sabato 12 ottobre, ore 12:45 Irlanda-Samoa al Level5 Stadium di Fukuoka

-domenica 13 ottobre, ore 12:45 Giappone-Scozia all'International Stadium di Yokohama

La classifica: Giappone, Russia, Irlanda, Scozia e Samoa 0 punti.

Video - L'Italia, le favorite, le sorprese: i pronostici Mondiali di Antonio Raimondi e Vittorio Munari 04:45

Gruppo B

-sabato 21 settembre, ore 11:45 Nuova Zelanda-Sudafrica all'International Stadium di Yokohama

-domenica 22 settembre, ore 7:15 ITALIA-Namibia all'Hanazono Rugby Stadium di Higashiosaka | SEGUI IL LIVE |

-giovedì 26 settembre, ore 9:45 ITALIA-Canada al Level5 Stadium di Fukuoka | SEGUI IL LIVE |

-sabato 28 settembre, ore 11:45 Sudafrica-Namibia al Toyota Stadium di Toyota

-mercoledì 2 ottobre, ore 12:15 Nuova Zelanda-Canada all'Oita Bank Dome di Oita

-venerdì 4 ottobre, ore 11:45 Sudafrica-ITALIA al Shizuoka Stadium di Fukuroi | SEGUI IL LIVE |

-domenica 6 ottobre, ore 6:45 Nuova Zelanda-Namibia all'Ajinomoto Stadium di Chofu

-martedì 8 ottobre, ore 12:15 Sudafrica-Canada al Kobe City Misaki Park di Kobe

-sabato 12 ottobre, ore 6:45 Nuova Zelanda-ITALIA al Toyota Stadium di Toyota | SEGUI IL LIVE |

-domenica 13 ottobre, ore 5:15 Namibia-Canada al Kamaishi Recovery Memorial Stadium di Kamaishi

La classifica: Italia, Nuova Zelanda, Sudafrica, Canada e Namibia 0 punti.

Video - Cosa significa l'Haka degli All Blacks? Eccola con il testo tradotto 00:48

Gruppo C

-sabato 21 settembre, ore 9:15 Francia-Argentina all'Ajinomoto Stadium di Chofu

-domenica 22 settembre, ore 12:15 Inghilterra-Tonga al Sapporo Dome di Sapporo

-giovedì 26 settembre, ore 12:45 Inghilterra-Stati Uniti al Kobe City Misaki Park di Kobe

-sabato 28 settembre, ore 6:45 Argentina-Tonga all'Hanazono Rugby Stadium di Higashiosaka

-mercoledì 2 ottobre, ore 9:45 Francia-Stati Uniti al Level5 Stadium di Fukuoka

-sabato 5 ottobre, ore 10:00 Inghilterra-Argentina all'Ajinomoto Stadium di Chofu

-domenica 6 ottobre, ore 9:45 Francia-Tonga all'Umakana Yokana Stadium di Kumamoto

-mercoledì 9 ottobre, ore 6:45 Argentina-Stati Uniti al Kumagaya Rugby Ground di Kumagaya

-sabato 12 ottobre, ore 10:15 Inghilterra-Francia all'International Stadium di Yokohama

-domenica 13 ottobre, ore 7:45 Stati Uniti-Tonga all'Hanazono Rugby Stadium di Higashiosaka

La classifica: Francia, Argentina, Inghilterra, Tonga e Stati Uniti 0 punti.

Video - Sports Explainer: i segreti del placcaggio, l'arma definitiva della difesa nel rugby 01:58

Gruppo D

-sabato 21 settembre, ore 6:45 Australia-Figi al Sapporo Dome di Sapporo

-lunedì 23 settembre, ore 12:15 Galles-Georgia al Toyota Stadium di Toyota

-mercoledì 25 settembre, ore 7:15 Figi-Uruguay al Kamaishi Recovery Memorial Stadium di Kamaishi

-domenica 29 settembre, ore 7:15 Georgia-Uruguay al Kumagaya Rugby Ground di Kumagaya

-domenica 29 settembre, ore 9:45 Australia-Galles all'Ajinomoto Stadium di Chofu

-giovedì 3 ottobre, ore 7:15 Georgia-Figi all'Hanazono Rugby Stadium di Higashiosaka

-sabato 5 ottobre, ore 7:15 Australia-Uruguay all'Oita Bank Dome di Oita

-mercoledì 9 ottobre, ore 11:45 Galles-Figi all'Oita Bank Dome di Oita

-venerdì 11 ottobre, ore 12:15 Australia-Georgia al Shizuoka Stadium di Fukuroi

-domenica 13 ottobre, ore 10:15 Galles-Uruguay all'Umakana Yokana Stadium di Kumamoto

La classifica: Australia, Figi, Galles, Georgia e Uruguay 0 punti.

Video - Sports Explainer: i segreti della mischia, tra tecnica e potenza 02:59

Quarti di finale

-sabato 19 ottobre, ore 9:15 Vincitore Gruppo C vs Secondo Gruppo D all'Oita Bank Dome di Oita

-sabato 19 ottobre, ore 12:15 Vincitore Gruppo B vs Secondo Gruppo A all'Ajinomoto Stadium di Chofu

-domenica 20 ottobre, ore 9:15 Vincitore Gruppo D vs Secondo Gruppo C all'Oita Bank Dome di Oita

-domenica 20 ottobre, ore 12:15 Vincitore Gruppo A vs Secondo Gurppo B all'Ajinomoto Stadium di Chofu

Video - Può finire anche in parità! Niente bis per le Azzurre: Italia-Galles finisce 3-3, gli highlights 02:27

Semifinale

-sabato 26 ottore, ore 10:00 Vincitore Quarto 1 vs Vincitore Quarto 2 all'International Stadium di Yokohama

-domenica 27 ottobre, ore 11:00 Vincitore Quarto 3 vs Vincitore Quarto 4 all'International Stadium di Yokohama

Finale 3°/4° posto

-venerdì 1° novembre, ore 11:00 all'Ajinomoto Stadium di Chofu

Finalissima

-sabato 2 novembre, ore 11:00 all'International Stadium di Yokohama

Video - Highlights: Italia-Francia 14-25, la 22a sconfitta di fila per gli azzurri al Sei Nazioni 02:13

L'obiettivo dell'Italia ai Mondiali: centrare il 3° posto del girone

L'Italia è stato inserita nel Gruppo B, pescando le armate di Nuova Zelanda e Sudafrica. Un incubo per gli azzurri che proveranno, a questo punto, a certificare almeno il 3° posto per assicurarsi la qualificazione della prossima Coppa del Mondo (nel 2023 in Francia). Servirà quindi vincere contro Namibia e Canada per centrare l'obiettivo minimo stabilito.

Il calendario delle gare

Video - Highlights: Italia-Nuova Zelanda 3-66, brutta batosta contro gli All Blacks 02:44

Le gare dei Mondiali in chiaro su Rai Sport

Rai Sport trasmetterà in totale 17 partite del Mondiale di Rugby in Giappone. Oltre alle quattro gare dell'Italia nella fase a gironi, la Rai manderà in onda altre 5 partite dei gruppi: Giappone-Russia, Nuova Zelanda-Sudafrica, Australia-Galles (in differita), Inghilterra-Argentina e Inghilterra-Francia. A seguire verranno trasmessi anche i quarti di finale, le semifinali e le finali. Tutte le partite andranno in diretta su Rai Sport+HD (Canale 227 di Sky), mentre le gare dell'Italia andranno in onda su Rai 2.

L'albo d'oro dei Mondiali

Video - Inghilterra-Italia 2017: quando Vittorio Munari spiegò il fuorigioco ai tifosi inglesi 00:38

Le gare in Live-Streaming

Le gare dei Mondiali saranno disponibili anche in Live-Streaming su Rai Play per la visione su pc, smartphone e tablet. Eurosport vi offrirà la DIRETTA scritta delle gare dell'Italia, delle semifinali e delle finali sul proprio sito web.

