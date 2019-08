Sergio Parisse verso il 5° Mondiale: "Preparazione mai così minuziosa"

Dopo che Conor O’Shea ha ufficializzato la lista dei 31 Azzurri che il 7 settembre prossimo voleranno alla volta del Giappone - prima, rimangono due test-match estivi contro la Francia il 30 giugno a Parigi e l’Inghilterra il 6 settembre a Newcastle - tocca a capitan Sergio Parisse prendere la parola insieme ad Alessandro Zanni: insieme dal 2001 con la maglia dell’Italia U19, da allora hanno collezionato 252 presenze totali con la Nazionale Maggiore. Parisse ha debuttato nel 2002 ad Hamilton, contro la Nuova Zelanda; per il seconda linea e flanker friulano il debutto internazionale è arrivato tre anni dopo, a Prato contro Tonga nel 2005. Per il capitano azzurro Giappone 2019 segna la quinta partecipazione ad una rassegna iridata, per Zanni, invece, si tratta della quarta apparizione sul palcoscenico più prestigioso della palla ovale. Ancora un’avventura insieme, l’ultima.

" Guardo indietro e penso alle tante cose che sono successe, a come il rugby sia cambiato e stia cambiando ancora oggi - esordisce Sergio Parisse, ieri contro la Russia in meta per la sedicesima volta con Italrugby - e alla fortuna di giocare il mio primo mondiale a vent’anni, nel 2003 in Australia. Raggiungere Brian Lima e Mauro (Bergamasco) nel novero di coloro che hanno disputato la Rugby World Cup cinque volte è un grande onore "

" Oggi il gioco è talmente fisico che, rispetto al passato, non può essere trascurato alcun dettaglio - prosegue il numero otto e capitano dell’Italrugby - e in questo senso la preparazione al Mondiale 2019 è stata quella in cui la programmazione e l’attenzione ai dettagli sono state complete come mai in passato. Alimentazione, supplementazione, respirazione, gestione dello stress mentale, programmazione minuziosa dei carichi di lavoro: nulla è stato trascurato, anche se inevitabilmente in un periodo così lungo abbiamo dovuto adattarci e far fronte a qualche imprevisto "

" Oggi è il giorno delle scelte, so per esperienza cosa passi nella mente di un atleta e quanto per un allenatore sia difficile fare delle scelte e non selezionare chi ha lavorato duramente - ha proseguito - Nel nostro caso, lo hanno fatto tutti da giugno a oggi: sono molto fiero di come ogni individuo di questa squadra ha affrontato la preparazione, senza tirarsi mai indietro. Quando c’è molta profondità, le scelte sono ancora più dure: ai ragazzi che per ora non sono entrati in squadra, ma che sono il futuro di questa Nazionale, posso solo consigliare di tenersi pronti, il Mondiale è lungo e l’occasione di essere richiamati può arrivare in ogni momento "

Con 139 caps alle spalle e un quinto Mondiale alle porte, per Parisse si avvicina il momento del commiato al palcoscenico internazionale:

" Per me adesso è fondamentale concentrarmi su questo Mondiale, dopo capiremo se fisicamente e mentalmente posso ancora dare qualcosa all’Italia e, nel caso, lo farò con piacere e orgoglio - ha sottolineato - Voglio essere onesto e coerente con me stesso e capire se è momento dopo il Mondiale di dire stop all’azzurro, ma mi piacerebbe avere un’opportunità per giocare, anche solo una volta ancora, davanti al nostro pubblico "