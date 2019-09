Tutto facile per l’Inghilterra all'esordio: Tonga battuta 35-3

Esordio al Mondiale di rugby 2019 sul velluto per l’Inghilterra: una delle grandi favorite per il titolo si impone per 35-3 su Tonga nel match d’apertura valido per la Pool C. Il XV della Rosa vola in testa al proprio raggruppamento e fa subito vedere uno stato di forma eccellente, in un incontro che in ogni caso non aveva nessuna possibilità di vedere il pronostico ribaltato.

Tuilagi show nel primo tempo: due mete per il seconda linea britannico che, affiancato da un super Farrell in apertura trova il 18-3 dopo i primi 40’. Nella ripresa girandola di cambi, arriva il bonus: mete per George e Cowan-Dickie, risultato arrotondato e partita in cassaforte.

Tabellino: 9′ cp Farrell (3-0), 14′ cp Takulua (3-3), 24′ meta Tuilagi (8-3), 31′ meta Tuilagi tr. Farrell (15-3), 37′ cp. Farrell (18-3), 43′ cp. Farrell (21-3), 57′ meta George tr. Farrell (28-3), 77′ meta Cowan-Dickie tr. Farrell (35-3)

Calciatori: 6/7 Owen Farrell (Inghilterra), 1/2 Sonatane Takulua (Tonga)

Inghilterra: 15 Elliot Daly, 14 Anthony Watson, 13 Manu Tuilagi, 12 Owen Farrell, 11 Jonny May, 10 George Ford, 9 Ben Youngs, 8 Billy Vunipola, 7 Sam Underhill, 6 Tom Curry, 5 Maro Itoje, 4 Courtney Lawes, 3 Kyle Sinckler, 2 Jamie George, 1 Joe Marler

A disposizione: 16 Luke Cowan-Dickie, 17 Ellis Genge, 18 Dan Cole, 19 George Kruis, 20 Lewis Ludlam, 21 Willi Heinz, 22 Henry Slade, 23 Jonathan Joseph

Tonga: Halaifonua; Pakalani, Piutau (c), Vuna, Lolohea; Morath, Takulua; Fisiihoi, Sakalia, Tameifuna, Lousi, Fifita, Kalamafoni, Kapeli, Vaipulu

A disposizione: Maile, Talakai, Fia, Faleafa, Manu, Fukofuka, Faiva, Tu’itavake

Sapporo Dome, Sapporo

Arbitro: Paul Williams (New Zealand)

Assistenti: Mathieu Raynal (France), Shuhei Kubo (Japan)

TMO: Ben Skeen (New Zealand)

Man of the match: Manu Tuilagi (Inghilterra)

