Coronavirus, Parisse: "Non so se riuscirò a giocare ancora con l'Italia"

" Non so se ci sarà l'opportunità di un'ultima partita in Nazionale, ma intanto sono contento di giocare ancora a Tolone (dopo 14 anni con lo Stade Français ndr), di aver contribuito alla sua risalita al quarto posto in campionato e alla qualificazione ai quarti di Challenge Cup e di essere quindi tornati in corsa per gli obiettivi stagionali "

Così il rugbista azzurro Sergio Parisse, ora in forza al Tolone, ha parlato del difficile momento che il rugby sta vivendo e della situazione Coronavirus in Italia e in Francia, dove vive da 15 anni, ai microfoni di Radio 1 Rai. Sull'annullamento del campionato, già deciso in Italia, mentre è stato solo sospeso in Francia, dove il rugby vale oltre 70 milioni di diritti Tv, Parisse si esprime cosi:

" In Italia la nostra Federazione ha deciso di interrompere i campionati ed è una decisione saggia e non facile da prendere, anche se gli interessi economici sono inferiori rispetto a quelli dei campionati francesi e inglesi. Oggi la priorità è difendere la salute e ritrovare le condizioni per ritornare in campo quando tutti, giocatori e tifosi, saranno in sicurezza perché questo virus non è uno scherzo "

Video - Sei Nazioni 2020: Francia-Italia 35-22, gli highlights del ko di Parigi 03:48

"La Francia ha reagito tardi"

" I francesi hanno reagito tardi. Hanno visto quello che accadeva da noi, ma lo hanno considerato un pericolo lontano. E così, oggi, stiamo vedendo numeri spaventosi di contagi e decessi anche qui in Francia. E il picco deve ancora arrivare "

Sergio Parisse ha parlato inoltre delle polemiche fra Italia e Francia in seguito al discusso video trasmesso da Canal Plus sulla Pizza al Coronavirus:

" Fra Italia e Francia c'è una rivalità perenne: a partire dal mondiale di calcio 2006, che abbiamo vinto noi in finale, fino alle questioni politiche. I francesi sono fatti così, hanno un umorismo completamente diverso dal nostro. Credo che le battute sulla Pizza al Coronavirus siano state assolutamente fuoriluogo e credo che loro non abbiano fatto una bella figura, non solo nei nostri confronti ma del mondo in generale "