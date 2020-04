Da Colorno con amore: i rugbisti consegnano alimentari agli anziani

Sono in tanti in questi tempi a scendere in campo contro il Coronavirus, anche tra gli atleti: alcuni ragazzi del Rugby Colorno hanno voluto dare una mano alla propria comunità in maniera molto concreta.

Ecco quindi che Silvia Turani, Francesca Sgorbini e Jacopo Sarto (capitano dell'HBS) si sono messi a disposizione della comunità colornese consegnando a domicilio la carne di una macelleria con annessa azienda agricola.

Altra iniziativa da Parma

Nei giorni scorsi la «Rugby Parma 1931 - I Cuori Gialloblù» ha acquistato, grazie all’impegno di Tommaso Ravasini, del materiale sanitario urgente (40.000 guanti, 4.000 cuffie, 4.000 copriscarpe, 150 camici) e lo ha donato all'Ospedale Covid-19 di Vaio.