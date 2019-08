Va ai Wallabies il primo atto della Bledisloe Cup: grandissima sorpresa all'Optus Stadium di Perth con i padroni di casa dell'Australia che, nell'incontro del The Rugby Championship, piegano gli All Blacks della Nuova Zelanda per 47-26 e volano momentaneamente in testa alla classifica in attesa del match tra Sudafrica e Argentina. È il cartellino rosso a Scott Barrett a cambiare la situazione per i Neri: fino a quel momento la partita sembrava essere sotto controllo, poi, in 15 contro 14, salgono in cattedra gli australiani.

Il tabellino

Australia-Nuova Zelanda 47-26



Australia: 15 Kurtley Beale, 14 Reece Hodge, 13 James O'Connor, 12 Samu Kerevi, 11 Marika Koroibete, 10 Christian Lealiifano, 9 Nic White, 8 Isi Naisarani, 7 Michael Hooper (c), 6 Lukhan Salakaia-Loto, 5 Rory Arnold, 4 Izack Rodda, 3 Allan Alaalatoa, 2 Tolu Latu, 1 Scott Sio. A disposizione: 16 Folau Fainga'a, 17 James Slipper, 18 Taniela Tupou, 19 Adam Coleman, 20 Luke Jones, 21 Will Genia, 22 Matt Toomua, 23 Tom Banks.



Nuova Zelanda: 15 Beauden Barrett, 14 Ben Smith, 13 Jack Goodhue, 12 Anton Lienert-Brown, 11 Rieko Ioane, 10 Richie Mo'unga, 9 Aaron Smith, 8 Kieran Read (c), 7 Sam Cane, 6 Ardie Savea, 5 Sam Whitelock, 4 Scott Barrett, 3 Owen Franks, 2 Dane Coles, 1 Joe Moody. A disposizione: 16 Codie Taylor, 17 Atu Moli, 18 Angus Ta'avao, 19 Patrick Tuipulotu, 20 Matt Todd, 21 TJ Perenara, 22 Ngani Laumape, 23 George Bridge.

Marcatori Australia

Mete: Hodge (10', 69'), Salakaia-Loto (46'), White (49'), Koroibete (62'), Beale (78').

Trasformazioni: Lealiifano (10', 62'), Toomua (69', 78').

Calci di punizione: Lealiifano (5', 21', 40').

Marcatori Nuova Zelanda

Mete: Lienert-Brown (12'), Ioane (18'), Barrett (55'), Laumape (70').

Trasformazioni: Mo'unga (12', 55', 70').