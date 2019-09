Gareth Thomas rivela: "Ho contratto l'HIV, ne parlo per sentirmi libero"

Gareth Thomas, ex capitano della nazionale gallese di rugby e dei British Lions, ha rivelato di essere positivo all'HIV.

" Quando ho scoperto che avrei dovuto convivere con il virus, il mio primo pensiero è stato quello che sarei morto "

Thomas, 45 anni, ha parlato della sua malattia in un video sui social network. "Non biasimo chi non è consapevole della situazione, il problema è che negli anni '80 la gente non ne parlava", ha aggiunto l'uomo che vanta un centinaio di caps internazionali.

Gareth Thomas, che ha giocato in quattro coppe del mondo, è il primo sportivo britannico a rivelare di aver contratto l'HIV. Aveva rivelato la sua omosessualità nel 2009. Ha sottolineato che la malattia ha avuto un impatto limitato sulla sua vita quotidiana a parte il fatto che deve prendere una medicina ogni giorno e deve sottoporsi a un esame del sangue in ospedale ogni sei mesi. Gareth Thomas, ritiratosi nel 2011, ha iniziato la sua carriera internazionale con il Galles nel 1995.

" Il motivo per cui ne parlo è innanzitutto quello di ricordare come ci si senta liberi parlandone "

Thomas domenica partecipa a una gara di Iron Man a Tenby, in Galles, per la quale ha imparato a nuotare.