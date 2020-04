I rugbisti di Rovigo in prima fila contro il Coronavirus: imbustano e distribuiscono le mascherine

"Il Rugby è sostegno": questo il motto del Femi-Cz Delta Rovigo, società che ha deciso di scendere in campo nella lotta contro il Coronavirus.

I "Bersaglieri" - questo il loro soprannome - si sono dati un bel da fare in questo periodo: prima, in 13 si sono messi a disposizione, tramite il sindaco Edoardo Gaffeo e il patron rossoblù Francesco Zambelli, della onlus Bandiera Gialla e del suo responsabile Davide Sergio Rossi, e hanno provveduto a imbustare un gran numero di mascherine, poi le hanno distrubite porta a porta, fornendone due per famiglia, a tutti residenti di Rovigo e delle quattro frazioni vicine.

David Odiete, Diego Antl, Francesco Rossi, Daniel Mienie, Enrico Liut, James Ambrosini, Maile Mamao, Luciano Lisciani, Julien Nibert, il capitano Matteo Ferro e Miguel Leige, grazie proprio alla onlus Bandiera Gialla ci sono anche argentini, sudafricani, francesi, australiani e tongani: "Un paio di loro nemmeno parlavano italiano - racconta Rossi al Gazzettino - ma in questi venti giorni ci hanno aiutato tanto. Tutti questi ragazzi mi hanno colpito per la loro educazione, correttezza ed educazione, e hanno dato un notevole contributo. Rovigo sarà sempre grata".