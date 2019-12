Il rugby francese piange Ibrahim Diarra, deceduto a soli 36 anni: "Era un raggio di sole"

Mondo del rugby in lutto per la scomparsa di Ibrahim Diarra: il 36enne flanker francese ha perso la vita in ospedale a seguito di un infarto. Venerdì scorso era stato ricoverato presso la struttura parigina di Pompidou ma purtroppo il giocatore è morto ieri a seguito dei danni cerebrali subiti.

Diarra, vincitore di un campionato francese a Castres nel 2013, aveva raggiunto la Nazionale nel 2008, giocando la sua unica partita con la maglia del Bleus proprio contro l'Italia al Sei Nazioni nel match vinto dalla Francia 25-13 il 9 marzo 2008.

Bernard Laporte: "Siamo devastati"

" Siamo devastati dall’apprendere questa notizia, ricorderemo sempre il suo sorriso e il suo essere come giocatore di rugby. Alla sua famiglia e alle persone che gli stavano vicine vanno le nostre condoglianze per questa perdita "

Marc Lièvremont: "Era un raggio di sole"

" Ibou era un raggio di sole, un ragazzo sempre positivo, che aveva sempre il sorriso dipinto sul volto. Lui era la gioia di vivere, l'entusiasmo "

Thierry Dusautoir: "Sono molto triste"

" Sono molto triste, Ibou è il sole. Ti dava l'energia tutti i giorni "