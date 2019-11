L'Italdonne parte con un pareggio: 17-17 contro il Giappone nel test match

Pareggia 17-17 l’Italdonne nel match d’esordio stagionale contro il Giappone a L’Aquila. Match influenzato dal terreno pesante e dalla pioggia, dove le azzurre di Di Giandomenico faticano a trovare la quadra. Le azzurre vanno in meta con Stefan e con Cammarano, ma si fanno rimontare nella ripresa, dovendo accontentarsi di un deludente pareggio.

Cronaca

Avvio di marca nipponica, con le giapponesi che controllano l’ovale per molti minuti, ma con la difesa azzurra che difende molto bene. Dopo il lungo possesso, ecco che un pallone perso in avanti dà il primo possesso alle azzurre che conquistano una punizione e risalgono il campo. Ovale perso anche dall’Italia, su un terreno pesante, e di nuovo Giappone che ha la chance in attacco. E dopo otto minuti di gioco ecco che al largo il pallone arriva alla trequarti nipponica che schiaccia per la prima meta con l’ala Taniguchi. Le nipponiche sono comunque molto fallose e l’Italia migliora il proprio possesso: con una maul devastante la squadra di casa arriva vicinissima alla linea di meta, ma c’è un doppio movimento, occasione persa. Al 18′ bello spunto di Sofia Stefan e punizione per l’Italia che va nuovamente in touche. Ancora un fallo e cartellino giallo che lascia il Giappone in 14 per dieci minuti. Ecco la meta di Stefan per il pareggio. Italia che alza nettamente il baricentro del suo gioco, mentre soffrono in difesa le giapponesi, anche se il terreno e l’ovale scivolosi non aiutano. E dopo una lunghissima azione italiana, con le azzurre che hanno faticato a sfondare, al 35′ la diga nipponica crolla ed è nuovamente Stefan a sfondare al largo: vantaggio azzurro con Sillari a trasformare per il +7. Reazione del Giappone e al 39′ occasione d’oro a pochi metri dalla linea di meta, ma è l’intervento in extremis di Maria Magatti a salvare. A tempo praticamente scaduto arriva la marcatura di Abe e si va al riposo sul 12-10 per l’Italia.

Soffre un po’ troppo l’Italia ad inizio ripresa, con le azzurre che ancora faticano a costruire azioni interessanti con l’ovale. Italia che prova a dare un po’ più di ritmo al gioco, ma le azzurre sbagliano una touche offensiva. Le nipponiche continuano ad essere fallose e Barattin e compagne possono guadagnare agilmente metri per provare a chiudere il match: al 57′ ecco la meta di Cammarano a sfondare con la maul. Subito dopo l’Italia alza troppo il piede dall’acceleratore, un paio di falli di troppo ed alla fine un paio di placcaggi troppo morbidi portano alla meta nipponica per il pareggio con Saito. Rischiano grosso le padrone di casa e solo un in avanti ad un metro dalla linea di meta salva tutto. Rigoni rischia la frittata a pochi minuti dalla fine, venendo stoppata dalla Sakurai nel tentativo di liberare, per fortuna l’azzurra è lesta nell’annullare mentre l’ovale rimbalza pericolosamente all’interno dell’area di meta tricolore. Ultimo attacco, c’è la Cavani che prova ad andare in meta, ma non riesce a schiacciare per il punto decisivo con l’arbitro che si assicura comunque al TMO che non fosse commessa nessuna irregolarità.

Tabellino

Italia-Giappone 17-17

ITALIA: 15 Camilla Sarasso, 14 Maria Magatti, 13 Michela Sillari, 12 Beatrice Rigoni, 11 Sofia Stefan, 10 Laura Paganini, 9 Sara Barattin, 8 Elisa Giordano, 7 Giada Franco, 6 Ilaria Arrighetti (c), 5 Giordana Duca, 4 Valentina Ruzza, 2 Lucia Gai, 2 Lucia Cammarano, 1 Silvia Turani. A disposizione: 16 Giulia Cerato, 17 Michela Merlo, 18 Sara Tounesi, 19 Valeria Fedrighi, 20 Isabella Locatelli, 21 Francesca Sgorbini, 22 Micol Cavina, 23 Beatrice Capomaggi.

Mete: Sofia Stefan (21, 35), Lucia Cammarano (57)

Conversioni: Michela Sillari (36)

GIAPPONE: Hirayama; N.Taniguchi, Furuta, Kobayashi, Kasai; Yamamoto, Tsukui; Takano, Hosokawa, Saito; Sato, Sakurai; Minami, Fujimoto, Kato. A disposizione: K.Taniguchi, Kokaji, Konishi, Tamai, M. Suzuki, A. Suzuki, Otsuka, Abe.

Mete: Kasai (8), Minami (40), Saito (63)

Conversioni: Hirayama (64)

Cartellini: Taniguchi ammonita al 21′