Mondiali: la Scozia travolge la Russia 61-0

Shizuoka (Giappone), 9 ott. (LaPresse) - Con ben nove mete realizzate, la Scozia travolge la Russia 61-0 in una gara valida per la Pool A ai Mondiali di rugby. Protagonista assoluto George Horne, autore di una tripletta. Grazie al punto di bonus guadagnato, la Scozia potrà giocarsi la qualificazione ai quarti di finale in un drammatico spareggio il prossimo 13 ottobre contro i padroni di casa del Giappone.