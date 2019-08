Vola ai Mondiali con Sergio Parisse: sostieni la raccolta fondi per l'infanzia su Wishraiser

Sergio Parisse, capitano della Nazionale Italiana Rugby, lancia la campagna di raccolta fondi per La Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald sulla piattaforma di contest benefici Wishraiser.com, e, in occasione dei Mondiali di Rugby 2019, porta i donatori in Giappone per incontrarlo. A partire dal 5 agosto e fino al 15 settembre, infatti, è possibile partecipare al contest su www.wishraiser.com/parisse che permetterà di sostenere le attività della Fondazione a supporto delle famiglie con bambini ospedalizzati e, allo stesso tempo, di volare in Giappone per incontrare il capitano Sergio Parisse, assistere ad un allenamento in preparazione al Mondiale di rugby, pranzare con tutta la squadra in ritiro e soggiornare nello stesso hotel della Nazionale. Un’occasione unica per tutti gli appassionati del mondo rugby e di Parisse di entrare a far parte delle attività della squadra e vivere queste forti emozioni sulla propria pelle.

Grazie a questo progetto, la Fondazione Ronald McDonald potrà dare un importante supporto alle famiglie e ai bambini che a causa di gravi malattie si trovano costretti a compiere lunghi e dispendiosi spostamenti. Con il ricavato della raccolta fondi, infatti, potranno essere sostenute le attività delle 4 Case Ronald ubicate nelle adiacenze di strutture ospedaliere d’eccellenza e delle 2 Family Room, situate direttamente all’interno dei reparti pediatrici, per offrire ospitalità e assistenza ai bambini malati e alle loro famiglie durante il periodo di cura o terapia ospedaliera.

Sergio Parisse in campo durante la partita del VI Nazioni 2018 tra Italia e Fancia.Getty Images

Attraverso una donazione sul sito www.wishraiser.com/parisse sarà possibile sostenere i progetti della Fondazione e allo stesso tempo vivere un’esperienza indimenticabile al fianco di Sergio Parisse, volto della campagna, e la Nazionale Italiana in Giappone per la 9^ coppa del mondo di Rugby. Per partecipare, agli utenti basterà scegliere l’importo della donazione che vogliono fare. Ad ogni donazione corrisponde, oltre che un numero variabile di chance per essere estratti e vincere il grande premio, anche un reward immediato. Tra gli esclusivi reward ci sono: maglia della Nazionale autografata da tutta la squadra, l’ovale autografato e tanti altri gadget e cimeli speciali. Terminata la campagna, avrà luogo l’estrazione che decreterà il vincitore di questa incredibile esperienza con Sergio Parisse.