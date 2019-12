Nuova Zelanda: Ian Foster nuovo tecnico degli All Blacks

La Federazione neozelandese di rugby ha nominato nuovo commissario tecnico degli All Blacks Ian Foster, assistente del suo predecessore Steve Hansen per otto anni. "Porta un'esperienza internazionale di livello mondiale, uno staff di coaching incredibilmente forte e pensiamo che farà un ottimo lavoro", ha dichiarato il presidente federale Brent Impey. "Mi sento davvero privilegiato e onorato di avere questa opportunità, e non vedo l'ora di guidare la squadra al prossimo capitolo di quello che è già un lascito notevole", ha commentato Foster, che ha firmato un contratto di due anni prendendo il posto di Steve Hansen.