O'Shea dice addio alla Nazionale! Arrivate le dimissioni, ma c'è incertezza su chi sarà il nuovo ct

Ora è arrivata anche l’ufficialità. Dopo tre stagioni, si conclude il percorso da ct della Nazionale italiana per Conor O’Shea che si è dimesso dalla sua carica in anticipo di qualche mese rispetto alla naturale decorrenza del suo contratto (aprile 2020). O’Shea, infatti, avrebbe dovuto guidare l’Italia anche durante il prossimo Sei Nazioni, ma ha deciso di lasciare la Nazionale al termine del Mondiale, dove gli azzurri hanno comunque ottenuto il pass per l’edizione 2023.

" Ho amato ogni minuto passato in Italia e credo davvero in quello che abbiamo fatto e in quanto potrà essere raggiunto negli anni a venire. Abbiamo avviato un processo e generato una nuova, fondata speranza, ma credo anche che la fine della Rugby World Cup rappresenti il momento migliore per tutti per fare i cambiamenti in vista del nuovo ciclo "

O’Shea si dice speranzoso di aver lasciato il movimento italiano in una posizione migliore di quella trovata inzialmente, quando raccolse una Nazionale stanca e svogliata reduce dalla gestione Brunel.

" Ho costruito amicizie e fatto esperienze che non dimenticherò mai. Spero sinceramente di aver lasciato il rugby italiano in una posizione migliore. I giovani che stanno arrivando entrano a far parte di un sistema che, continuando con le giuste decisioni, non potrà che migliorare negli anni a venire. Voglio ringraziare Alfredo e tutta la FIR per il supporto che mi hanno sempre dimostrato "

O’Shea lascia la Nazionale dopo 40 partite, con un bilancio di 9 vittorie e 31 sconfitte. Il successo più prestigioso rimane, sicuramente, quello contro il Sudafrica nel novembre 2016 per 20-18 a Firenze.

A margine di questa comunicazione, è arrivato poi il commento di Alfredo Gavazzi, presidente della Federazione italiana rugby da L’Aquila dove l’Italia femminile ha cominciato la stagione con il primo Test Match.

" Siamo rattristati dalla decisione di Conor di non concludere il percorso così come contrattualmente previsto. Lo ringraziamo per l’impegno e per la passione con cui ha ricoperto il proprio ruolo in questi anni e gli auguriamo i migliori successi professionali negli incarichi che andrà a ricoprire. [Alfredo Gavazzi a L’Aquila] "

Non si hanno, però, ancora notizie su chi sarà il successore di O’Shea, che guiderà la Nazionale al prossimo Sei Nazioni. Dopo l’addio alla pista Rob Howley, coinvolto in uno scandalo scommesse, era stato contatto Vern Cotter, ma l’allenatore del Montpellier ha dichiarato di voler tornare in Nuova Zelanda al termine della stagione nel Top 14.