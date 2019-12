Parisse: "Il mio sogno? Lasciare dopo aver battuto l'Inghilterra al Sei Nazioni"

Non ditegli di ritirarsi, non lo farà. Almeno finché non sarà lui a dirlo. Sergio Parisse non ha ancora smaltito la delusione del mancato scontro con gli All Blacks in occasione dell'ultimo mondiale giapponese e nell'ultima intervista rilasciata a La Stampa emerge chiaramente.

" Il tifone Hagidis ha rovinato i nostri Mondiali ma punto al prossimo Sei Nazioni, ma prima devo parlare con Franco Smith. "

Sergio con il nuovo ct a interim della Nazionale azzurra ci ha addirittura giocato: ora prova a strappare una convocazione che lo avvicinerebbe al record di caps mondiale. Lui è a 142, McCaw si è fermato a 148.

Il ciclo di O'Shea? Importantissimo

" Rispetto a 4-5 anni fa l'Italia ha molta più profondità in tutti i ruoli. Io gioco in Nazionale da 15 anni e i progressi li ho visti. "

Si riparte dai giovani

" Dobbiamo pensare a dare il meglio nei prossimi 8-12 anni: bisogna allargare il bacino, dando a tutte le società campi e infrastrutture, lavorando su formatori e tecnici. Si potrebbero fare anche scelte diverse ma ci sono in ballo interessi economici: il Sei Nazioni è un torneo ricco, e l'Italia ne fa parte non perché ha vinto al Lotto ma perché se l'è conquistato. "

L'ultimo desiderio prima del ritiro?