Ranking mondiale aggiornato: crollano Irlanda e Fiji, Argentina in top 10

Continua a variare sensibilmente con le partite della Coppa del Mondo il ranking mondiale di rugby, che fluttua maggiormente dato che gli incontri della manifestazione iridata valgono in maniera doppia per la graduatoria rispetto a tutti gli altri, stravolgendo ulteriormente la situazione. Le Fiji pagano lo scotto dell’inattesa scofitto dell’Uruguay uscendo dalla top 10, dove rientra l’Argentina.

L’Italia resta in 14ma posizione, mentre in top ten Galles ed Irlanda si scambiano di posizione, in fine il Giappone supera la Scozia. Le 20 partecipanti alla Coppa sono racchiuse nei primi 23 posti della classifica, la Nazionale azzurra ha battuto Namibia e Canada senza guadagnare punti, mentre ora affronterà Sudafrica e Nuova Zelanda, e non ne perderà in caso di sconfitta.

World ranking rugby al 29.09.2019 (Top 23)

1 Nuova Zelanda 90.98

2 Galles 88.87

3 Inghilterra 88.13

4 Irlanda 85.93

5 Sudafrica 85.75

6 Australia 83.52

7 Francia 81.04

8 Giappone 80.70

9 Scozia 80.54

10 Argentina 76.79

11 Georgia 75.06

12 Fiji 72.42

13 USA 72.18

14 Italia 72.04

15 Samoa 70.80

16 Tonga 69.22

17 Spagna 68.15*

18 Uruguay 67.41

19 Romania 66.69*

20 Russia 63.09

21 Portogallo 61.33*

22 Canada 61.12

23 Namibia 61.01

* = non presente alla Coppa del Mondo

