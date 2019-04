Rugby, Benetton: arriva Michele Lamaro, contratto fino al 2022

Michele Lamaro è ufficialmente un nuovo giocatore del Benetton Rugby. “E’ un grande onore entrare a far parte al 100% di questo fantastico gruppo, adesso non vedo l’ora di poter tornare in campo a combattere al loro fianco e farò tutto il necessario per arrivarci nel migliore dei modi”, le prime parole del neo Leone biancoverde. Il terza linea nato a Roma il 3 giugno 1998 proveniente dal Petrarca Rugby, dopo una stagione nelle vesti di permit player biancoverde si lega al Benetton Rugby sino al 30 giugno 2022.