Gli All Blacks vincono soffrendo in Argentina, il Sudafrica segna 5 mete all'Australia

ARGENTINA-NUOVA ZELANDA 16-20

La Nuova Zelanda apre con un successo il proprio Rugby Championship in quel di Buenos Aires, ma sudando tantissimo: con una squadra rimaneggiata i Tuttineri rischiano di cadere per la prima volta contro i Pumas - lo score dice 31 vittorie e un pareggio - nello stadio del Velez Sarsfield ribollente di tifo. La squadra di Mario Ledesma perde solo di 4 punti, ma avendo anche l'ultima palla per poter operare il sorpasso: ma nell'ultima azione, riecco lo spirito degli All Blacks che impongono la propria legge e tirano un sospiro di sollievo. Decidono quindi le mete di Ngani Laumape e Brodie Retallick e i calci di Beauden Barrett; per l'Argentina a segno Emiliano Boffelli, mentre i calci sono di Nicolas Sanchez e dello stesso Boffelli.

SUDAFRICA-AUSTRALIA 35-17

Prima a Johannesburg si era consumata la vittoria roboante del Sudafrica sull'Australia, largamente rimaneggiata in vista del Mondiale imminente: cinque mete e altrettanti punti per gli Springboks, che partono subito con il turbo. Herschel Jantjies va in meta al 10′, poi sono ancora gli Springboks a passare con de Jager; si va al riposo sul 14-10 per il Sudafrica complice la meta di Haylett-Petty alla mezz'ora. Nella ripresa il giallo a Tupou al 53′ spiana la strada ai padroni di casa che, in 15 contro 14 vanno in meta al 55′ con Nkosi ed al 61′ con Herschel Jantjies, Elton Jantjies trasforma in entrambi i casi e porta lo score sul 28-10. Tornata in parità numerica, l’Australia accorcia al 70′ con Foley, che va in meta e poi trasforma, prima che, a tempo scaduto, Reinach vada ancora in meta per il Sudafrica ed Elton Jantjies trasformi per il definitivo 35-17.