Nuova Zelanda-Sudafrica 16-16: gli Springboks pareggiano all’ultimo secondo contro gli All Blacks

Nuova Zelanda e Sudafrica pareggiano 16-16 nella gara valida per la seconda giornata del The Rugby Championship: gli Springboks acciuffano il pari a Wellington al’ultimo respiro e vedono così il successo finale nel torneo, mantenendo un punto di margine sugli All Blacks, anche se avranno bisogno di un successo con bonus nell’ultima gara in Argentina per dormire sonni tranquilli.

Nel primo tempo il Sudafrica fa subito capire di voler capitalizzare tutte le occasioni per marcare punti e così per due volte nei primi dieci minuti Pollard colpisce dalla piazzola. A fine frazione però arriva il sorpasso dei padroni di casa in meta al 39′ con Goodhue, cui segue la trasformazione di Barrett che vale il 7-6 con cui si va al riposo.

Nella ripresa allungano gli All Blacks col piazzato di Barrett, anche se Pollard tiene in scia gli ospiti rispondendo sempre dalla piazzola. La Nuova Zelanda si porta a distanza di break grazie alle due punizioni di Mo’unga al 67′ ed al 75′, ma all’ultimo respiro il Sudafrica pareggia: proprio al minuto 80 arriva la meta di Jantjies, la seguente conversione di Pollard firma il 16-16 finale.

TABELLINO

Nuova Zelanda-Sudafrica 16-16

Marcatori: 3′ cp Pollard, 10′ cp Pollard, 37′ m. Goodhue, 39′ tr. Barrett, 49′ cp Barrett, 61′ cp Pollard, 67′ cp Mo’unga, 75′ cp Mo’unga, 80′ m. Jantjies, 81′ tr. Pollard.

Nuova Zelanda: 15 Beauden Barrett, 14 Ben Smith, 13 Jack Goodhue, 12 Sonny Bill Williams, 11 Rieko Ioane, 10 Richie Mo’unga, 9 TJ Perenara, 8 Kieran Read (C), 7 Matt Todd, 6 Shannon Frizell, 5 Samuel Whitelock, 4 Brodie Retallick, 3 Owen Franks, 2 Codie Taylor, 1 Joe Moody. A disposizione: 16 Dane Coles, 17 Ofa Tuungafasi, 18 Angus Ta’avao, 19 Vaea Fifita, 20 Dalton Papalii, 21 Aaron Smith, 22 Anton Lienert-Brown, 23 George Bridge.

Sudafrica: 15 Willie le Roux, 14 Cheslin Kolbe, 13 Lukhanyo Am, 12 Damian de Allende, 11 Makazole Mapimpi, 10 Handré Pollard, 9 Faf de Klerk, 8 Duane Vermeulen (c), 7 Pieter-Steph du Toit, 6 Kwagga Smith, 5 Franco Mostert, 4 Eben Etzebeth, 3 Frans Malherbe, 2 Malcolm Marx, 1 Steven Kitshoff. A disposizione: 16 Bongi Mbonambi, 17 Tendai Mtawarira, 18 Trevor Nyakane, 19 RG Snyman, 20 Francois Louw, 21 Herschel Jantjies, 22 Frans Steyn, 23 Jesse Kriel.

