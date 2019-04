Rugby, Francia: dopo i Mondiali il nuovo ct sarà Fabien Galthie

L'ex capitano Fabien Galthie succederà a Jacques Brunel come allenatore della Francia dopo la Coppa del Mondo di rugby. Lo ha annunciato domenica il presidente della Federazione di rugby francese Bernard Laporte. "Ho scelto Fabien Galthie come allenatore", ha detto Laporte al quotidiano locale Berry Republicain. Galthie, 50 anni, ha collezionato 64 presenze come mediano di mischia e sarà assistente di Brunel nella prossima Coppa del Mondo. Galthie dovrebbe firmare un contratto fino al 2023.