Rugby, Guinness Pro 14 2019: Benetton Treviso sfiora l’impresa, Munster vince di misura 15-13

È mancato davvero poco all’impresa: una stagione in ogni caso da ricordare a lungo per il Benetton Treviso. I Leoni ci hanno provato fino allo scadere, ma sono usciti sconfitti di misura in quel di Thomond Park, con il Munster che si è imposto per 15-13 ed ha agguantato la semifinale per quanto riguarda il Guinness Pro 14 2019.

Grande voglia di fare e coraggio per la franchigia italiana, che la settimana scorsa aveva conquistato una storica qualificazione ai play-off. Tanto equilibrio nel primo tempo: la difesa del Benetton regge alla grande e l’attacco si fa ben vedere. Al 25′ botta e risposta Bleyendaal-Allan che vale il 3-3. Proprio allo scadere però la meta di Tayuyara vale il 10-3 parziale a metà gara per la compagine tricolore. Munster prova a cambiar passo, ma non trova spazio per andare in meta: ci pensa però il piede di Hanrahan a dare il vantaggio agli irlandesi, praticamente a 3′ dal termine (tre calci per lui negli ultimi 20′). Il Benetton tenta l’assalto finale, prova anche con il drop ma non arrivano i punti. Un po’ di delusione per il sogno che si spegne, ma tanto orgoglio per essere arrivati fin qui.

Munster Rugby – Benetton Treviso 15-13

Munster Rugby: 15 Mike Haley, 14 Andrew Conway, 13 Chris Farrell, 12 Rory Scannell, 11 Darren Sweetnam, 10 Tyler Bleyendaal, 9 Conor Murray, 8 CJ Stander, 7 Chris Cloete, 6 Peter O’Mahony (c), 5 Tadhg Beirne, 4 Jean Kleyn, 3 Stephen Archer, 2 Niall Scannell, 1 Dave Kilcoyne

A disposizione: 16 Kevin O’Byrne, 17 Jeremy Loughman, 18 John Ryan, 19 Billy Holland, 20 Arno Botha, 21 Alby Mathewson, 22 JJ Hanrahan, 23 Dan Goggin

punizioni: Bleyendaal (24′, 44′), Hanrahan (63′, 66′, 77′)

Benetton Rugby: 15 Jayden Hayward, 14 Ratuva Tavuyara, 13 Marco Zanon, 12 Luca Morisi, 11 Monty Ioane, 10 Tommaso Allan (c), 9 Dewaldt Duvenage, 8 Toa Halafihi, 7 Abraham Steyn, 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Marco Lazzaroni, 3 Marco Riccioni, 2 Luca Bigi, 1 Nicola Quaglio

A disposizione: 16 Hame Faiva, 17 Derrick Appiah, 18 Tiziano Pasquali, 19 Irné Herbst, 20 Dean Budd, 21 Tito Tebaldi, 22 Antonio Rizzi, 23 Alberto Sgarbi

mete: Tavuyara (40′)

trasformazioni: Allan (40′)

punizioni: Allan (25′, 60′)

