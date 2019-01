Sarà Joy Neville ad arbitrare Benetton-Glasgow, una paladina dei diritti arcobaleno

Nel momento storico in cui in Italia divampa la polemica sessista circa il settore dello stadio riservato a soli uomini in Arabia Saudita per la disputa della Supercoppa Italiana di calcio, ecco che arriva dal rugby una designazione che pare giungere a proposito: sarà una donna a dirigere Benetton-Glasgow, match valido per il Pro14.

Joy Neville è stata eletta nel 2017 miglior arbitro al mondo ed è notoriamente una paladina dei diritti arcobaleno. Come riferisce l’ANSA, L’irlandese iniziò ad arbitrare dopo che un allenatore molto importante del suo Paese le disse che una donna non sarebbe mai arrivata ad arbitrare partite del campionato maschile.

Ex giocatrice, in carriera è stata capitana della Nazionale irlandese, e si è ritirata dal rugby giocato nel 2013, dopo aver vinto con la sua selezione il Sei Nazioni femminile. Poi per ripicca nei confronti di quel tecnico, ha iniziato ad arbitrare, riuscendo anche in questo campo a raggiungere ottimi livelli e togliersi molte soddisfazioni. Alla faccia del sesso debole…

