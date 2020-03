Sei Nazioni femminile, rinviata Scozia-Francia. Positiva al Coronavirus una giocatrice scozzese

Rinviata a data da destinarsi un’altra sfida del Sei Nazioni femminile, la quarta nel complesso dopo la cancellazione degli ultimi tre incontri dell’Italia contro Scozia, Irlanda ed Inghilterra: non verrà disputato il match previsto per questa sera alle ore 20.45 italiane tra Scozia e Francia.

"Siamo contenti del fatto che la nostra giocatrice stia bene e che tutte le procedure mediche corrette siano state seguite nei suoi confronti", ha dichiarato James Robson, responsabile dello staff medico della nazionale scozzese.

La decisione è stata presa dopo la positività al Coronavirus di una giocatrice scozzese, con diversi membri dello staff che sono stati posti in quarantena: la sfida è stata per questo cancellata immediatamente. L’unico match del quarto turno che si giocherà è Inghilterra-Galles, in programma oggi alle ore 13.05 italiane.

La Federazione Italiana Rugby, facendo seguito a quanto comunicato ieri sera da 6 Nazioni in relazione alla positività al Coronavirus di una atleta della Nazionale scozzese successivamente alla cancellazione dell’incontro Italia v Scozia Femminile del 23 febbraio scorso a Legnano precisa che nessuna atleta o componente dello staff della Nazionale Italiana Femminile ha evidenziato ad oggi sintomi distintivi della malattia da COVID-19.

