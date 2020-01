Infortunio al ginocchio per Michele Campagnaro: Sei Nazioni a rischio per l'azzurro

Brutte notizie per gli Harlequins e per l’Italia. Michele Campagnaro, infatti, ha rimediato - nell’ultimo match di Premiership contro il Leicester - un infortunio serio al ginocchio destro e non è stato convocato per la sfida contro Sale Sharks del 3 gennaio.

Nonostante il coach Paul Gustard non abbia dato notizie precise circa le condizioni di Campagnaro, la sensazione è che l’infortunio del tre quarti centro azzurro sia davvero importante. L’ex giocatore del Benetton Treviso, sarà quindi costretto a saltare il prossimo Sei Nazioni, considerando che si comincerà subito il 1° febbraio (e si concluderà il 14 marzo). Appuntamento quindi ai prossimi test match estivi per il classe ‘93.