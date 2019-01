Sei Nazioni 2019: i 31 convocati da Conor O’Shea per il raduno di Roma

Conor O’Shea ha scelto i 31 giocatori che parteciperanno al raduno di Roma del 20-23 gennaio, quando l’Italia inizierà a preparare l’esordio nel Sei Nazioni, in programma sabato 2 febbraio a Murrayfield con la Scozia. Tra le novità più importanti c’è il ritorno in azzurro dopo 4 anni di Marco Barbini e soprattutto l’esordio in nazionale di David Sisi.

Questa la lista dei 31 giocatori convocati per il raduno di Roma:

Piloni : Simone Ferrari, Tiziano Pasquali, Cherif Traoré (Benetton Treviso), Giosuè Zilocchi, Andrea Lovotti (Zebre)

Tallonatori : Luca Bigi (Benetton Treviso), Leonardo Ghiraldini (Tolosa)

Seconde linee : Dean Budd, Federico Ruzza, Alessandro Zanni (Benetton Treviso), David Sisi (Zebre)

Terze linee: Marco Barbini, Sebastian Negri, Abraham Steyn (Benetton Treviso), Sergio Parisse (Stade Francais), Jimmy Tuivaiti, Maxime Mbandà (Zebre)

Mediani : Guglielmo Palazzani, Carlo Canna (Zebre), Tito Tebaldi, Tommaso Allan, Ian Mckinley (Benetton Treviso)

Centri : Giulio Bisegni, Tommaso Castello (Zebre), Michele Campagnaro (Wasps), Luca Morisi (Benetton Treviso)

Ali/estremi : Tommaso Benvenuti, Angelo Esposito, Jayden Hayward, Luca Sperandio (Benetton Treviso), Edoardo Padovani (Zebre).