L'Italia prova a far vedere qualcosa di interessante, ma è ancora troppo poco per rimanere in partita. C'è stata sicuramente la reazione dopo il netto 42-0 di Cardiff, ma gli azzurri hanno 'giocato' solo quando la Francia lo ha permesso, senza riuscire così a centrare - almeno - il punto di bonus difensivo. Ecco che si torna a casa con 0 punti all'attivo dopo due trasferte, sperando di muovere la classifica alla prossima in casa con la Scozia (che invece di punti ne ha fatti 2 fino ad adesso). Da premiare il lavoro in terza linea con buone prestazioni di Negri, Polledri e Steyn. Si rivede in campo Hayward che ha propiziato ben due mete azzurre. In fase difensiva, male nel breakdown, anche se nella ripresa si è vista più aggressività nell'andare a recuperare il pallone. Insomma, c'è ancora tanto lavoro da fare per Franco Smith. Seconda vittoria consecutiva, invece, per la Francia che centra ancora il punto di bonus offensivo. Meno pimpante della gara contro l'Inghilterra, ma i transalpini sono rimasti con la spina dell'attenzione attaccata solo per i primi 30 minuti. Sarà stata forse la stanchezza accumulata rispetto a 7 giorni fa, ma intanto sono 9 i punti in classifica per la squadra di Galthié che continua a sognare con i suoi giovani d'assalto (Dupont, Ollivon e Alldritt su tutti).

Cronaca

Italia frastornata dal grande avvio della Francia che mette subito tanta aggressività in campo, trovando immediatamente punti con il calcio di Ntamack. Al 7' arriva anche la meta di Thomas, dopo il servizio di piede di Ntamack: è già 8-0 per i transalpini. Ntamack manca la trasformazione e un altro calcio, ma al 18' c'è la meta di capitan Ollivon che porta i padroni di casa sul 13-0, nonostante una difesa ad oltranza degli azzurri. Ntamack manca ancora la trasformazione, colpendo la traversa, ancora una volta beffato dal vento parigino. L'Italia però reagisce e alla prima offensiva porta a casa una meta con il movimento di Minozzi, che brucia tutti sul riciclo di Hayward. Allan trasforma e gli azzurri vanno sotto break. Brava l'Italia a recuperare subito l'ovale, con Canna che subisce un'ostruzione: punizione e Allan firma il -3. Clamoroso ritorno in partita degli azzurri, ma nel finale ci pensa Alldritt a realizzare la terza meta per la Francia sullo splendido passaggio di Dupont. I transalpini avrebbero anche un'altra occasione, ma Minozzi è bravo a spazzare e a chiudere il primo tempo.

Video - Minozzi è il più lesto di tutti: prima meta dell'Italia al Sei Nazioni 2020 00:57

Italia intraprendente in avvio di ripresa, mentre la Francia cerca la quarta meta per il punto di bonus offensivo. Intanto Allan manca un calcio facile, con il risultato che resta fissato sul 23-10. La squadra di Galthié non sembra brillante, ma al 59' arriva comunque la meta di Ntamack che appare dal nulla e divide in due la difesa degli azzurri, centrando l'agognata quarta meta. Ntamack che manca poi la trasformazione (3 errori su 4). L'Italia, però, ci prova e trova la seconda meta della sua giornata con Zani che è lesto a infilare la difesa transalpina sul palo. C'è ancora tempo per prendere il punto di bonus difensivo, ma al 74' arriva la meta del neo entrato Serin. Nell'ultima azione della partita, ecco Bellini che trova una meta dopo lo splendido lavoro di Hayward.

La statistica

3 - Le mete degli azzurri allo Stade de France. Non una cosa da tutti i giorni per l'Italia, che non trovava tre mete nella stessa partita - al Sei Nazioni - dal 2 febbraio scorso, quando perse 33-20 con la Scozia ma trovò punti pesanti con Palazzani, Padovani ed Esposito (tutte dal 70' in poi).

Il Tweet

Personalità particolari sugli spalti...

Tabellino

Francia-Italia 35-22

FRANCIA: 15 Anthony BOUTHIER, 14 Teddy THOMAS, 13 Arthur VINCENT, 12 Gaël FICKOU, 11 Vincent RATTEZ, 10 Romain NTAMACK, 9 Antoine DUPONT, 8 Grégory ALLDRITT, 7 Charles OLLIVON, 6 François CROS, 5 Paul WILLEMSE, 4 Bernard LE ROUX, 3 Mohamed HAOUAS, 2 Julien MARCHAND, 1 Cyril BAILLE. A disposizione: 16 Peato MAUVAKA, 17 Jefferson POIROT, 18 Demba BAMBA, 19 Romain TAOFIFÉNUA, 20 Boris PALU, 21 Cameron WOKI, 22 Baptiste SERIN, 23 Matthieu JALIBERT. Ct: Fabien Galthié

ITALIA: 15 Jayden HAYWARD, 14 Mattia BELLINI, 13 Luca MORISI, 12 Carlo CANNA, 11 Matteo MINOZZI, 10 Tommaso ALLAN, 9 Callum BRALEY, 8 Abraham STEYN, 7 Sebastian NEGRI, 6 Jake POLLEDRI, 5 Niccolò CANNONE, 19 Dean BUDD, 3 Giosuè ZILOCCHI, 2 Luca BIGI, 1 Andrea LOVOTTI. A disposizione: 16 Federico ZANI, 17 Danilo FISCHETTI, 18 Marco RICCIONI, 20 Fderico RUZZA, 21 Giovanni LICATA, 22 Guglielmo PALAZZANI, 23 Giulio BISEGNI. Ct: Franco Smith

I punti: 3' calcio Ntamack (F), 7' meta Thomas (F), 18' meta Ollivon (F); 24' meta Minozzi (I), tr Allan (I), 29' calcio Allan (I); 32' calcio Ntamack (F), 39' meta Alldritt (F), tr Ntamack (F), 59' meta Ntamack; 65' meta Zani (I), tr Allan (I); 74' meta Serin (F), tr Jalibert (F); 80' meta Bellini (I)

Arbitro: Andrew Brace (Inghilterra)