Francia super a Cardiff: Galles battuto 27-23 in casa, i transalpini credono nel Grand Slam

Ancora una volta la difesa. La squadra francese trova una clamorosa vittoria in Galles, in casa dei Campioni in carica, e centra il suo terzo successo nel torneo con un 27-23 che vale tantissimo. Sì perché oltre la grande prestazione nelle due fasi, la fase difensiva è riuscita a tenere nonostante essere andata due volte in inferiorità numerica: giallo per Alldritt nel finale di primo tempo e giallo per Haouas negli ultimi 10 minuti. Scherzi del destino, l'uomo della difesa della Nazionale francese è Shaun Edwards, che ha costruito la difesa del Galles per 12 anni ed ora lavora insieme a Galthié e Ibanez per la rinascita del rugby francese. E rinascita è stata, per quella che si può definire proprio una rivoluzione. Era impensabile vedere la Francia passare a Cardiff: ora i transalpini sono gli unici, insieme all'Irlanda, che possono sognare il Grand Slam (vincendo tutte le 5 gare) in questo torneo.

Video - Sei Nazioni 2020: Galles-Francia 23-27, gli highlights della superlativa prova dei transalpini 05:26

Cronaca

Galles subito a bersaglio con il calcio di Biggar, ma la Francia timbra il cartellino con la meta di Bouthier dopo una ricezione sbagliata di Halfpenny. Ntamack allunga il vantaggio con un calcio di punizione, a cui risponde Biggar con un altro calcio. Azione fantastica della Francia che trova la seconda meta con Fickou, ma l'arbitro annulla tutto per un in avanti di Bouthier su Vakatawa. Poco male, un paio di minuti più tardi arriva la meta di Willemse in uscita dalla touche. Nel finale di tempo Biggar riduce lo svantaggio e la Francia resta in 14 per l'ammonizione ad Alldritt: nonostante i 5 minuti di extra time, però, i transalpini riescono a mantenere il proprio vantaggio.

Dopo 3 minuti dall'avvio del secondo tempo, finisce la penalità di Alldritt, ma la fase difensiva non tiene più e Lewis va in meta, con Biggar che trasforma per il -1. Il Galles sembra pronto al sorpasso, ma Ntamack intercetta il passaggio laterale di Tompkins e va in meta ridando ossigeno a tutta la Francia. Il Galles sembra scosso e fatica ad arrivare nella linea dei 22 avversaria, ecco che Ntamack piazza un altro calcio per il 27-16 francese. Finale incandescente visto il giallo comminato a Haouas, con la Francia che resta in 14 negli ultimi 10 minuti. Biggar riapre tutto con la meta e la conversione del 23-27. Jalibert manca un calcio che sarebbe potuto essere letale, ma la difesa tiene con un recupero super di Chat nell'ultima azione gallese. A Cardiff si impongono i transalpini, ancora in corsa per il Grand Slam.

Tabellino

Galles-Francia 23-27

GALLES: 15 Leigh HALFPENNY, 14 George NORTH, 13 Nick TOMPKINS, 12 Hadleigh PARKES, 11 Josh ADAMS, 10 Dan BIGGAR, 9 Gareth DAVIES, 8 Taulupe FALETAU, 7 Justin TIPURIC, 6 Ross MORIARTY, 5 Alun Wyn JONES, 4 Jake BALL, 3 Dillon LEWIS, 2 Ken OWENS, 1 Wyn JONES. A disposizione: 16 Ryan ELIAS, 17 Rob EVANS, 18 Leon BROWN, 19 Will ROWLANDS, 20 Aaron WAINWRIGHT, 21 Tomos WILLIAMS, 22 Jarrod EVANS, 23 Johnny McNICHOLL. Ct: Wayne Pivac

FRANCIA: 15 Anthony BOUTHIER, 14 Teddy THOMAS, 13 Virimi VAKATAWA, 12 Arthur VINCENT, 11 Gaël FICKOU, 10 Romain NTAMACK, 9 Antoine DUPONT, 8 Grégory ALLDIRTT, 7 Charles OLLIVON, 6 François CROS, 5 Paul WILLEMSE, 4 Bernard LE ROUX, 3 Mohamed HAOUAS, 2 Julien MARCHAND, 1 Cyril BAILLE. A disposizione: 16 Camille CHAT, 17 Jean-Baptiste GROS, 18 Demba BAMBA, 19 Romain TAOFIFÉNUA, 20 Dylan CRETIN, 21 Baptiste SERIN, 22 Matthieu JALIBERT, 23 Thomas RAMOS. Ct: Fabien Galthié

I punti: 3' calcio Biggar (G); 6' Bouthier (F), tr Ntamack, 19' calcio Ntamack (F); 26' calcio Biggar (G); 30' meta Willemse (F), tr Ntamack (F); 35' calcio Biggar (G), 48' meta Lewis (G), tr Biggar (G); 52' meta Ntamack (F), tr Ntamack (F), 63' calcio Ntamack (F); 75' meta Biggar (G), tr Biggar (G)

Arbitro: Matthew Carley (Inghilterra)

Ammoniti: 39' Alldritt (F), 69' Haouas (F)