I convocati dell’Italia per il match del Sei Nazioni 2020 contro la Scozia: non c’è Parisse

Il 22 febbraio (ore 15.15) si sta avvicinando: è questa la prossima scadenza della Nazionale italiana di rugby che affronterà per il terzo incontro del Sei Nazioni 2020 la Scozia allo Stadio Olimpico di Roma. Gli azzurri sono in piena preparazione in vista del confronto con gli scozzesi e sperano di mettere sul campo una maggior continuità di gioco rispetto alle uscite precedenti.Nelle convocazioni del CT Franco Smith non troviamo il nome di Sergio Parisse. Come era già nell’aria, il 36enne nativo di La Plata darà l’addio alla squadra italiana il prossimo 14 marzo nella sfida che gli azzurri sosterranno contro l’Inghilterra. Parisse potrebbe unirsi al gruppo azzurro già nella trasferta di Dublino contro l’Irlanda, ma senza giocare, prima del saluto che gli verrà tributato nella partita contro i vice-campioni del mondo.

Di seguito l’elenco dei 31 convocati per la partita contro la Scozia:

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Piloni

Pietro CECCARELLI (Edinburgh Rugby, 9 caps)*

Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, 2 caps)*

Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 42 caps)*

Marco RICCIONI (Benetton Rugby, 9 caps)*

Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 4 caps)*

Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 26 caps) – capitano

Oliviero FABIANI (Zebre Rugby Club, 10 caps)

Federico ZANI (Benetton Rugby, 14 caps)

Seconde Linee

Dean BUDD (Benetton Rugby, 28 caps)

Niccolò CANNONE (Argos Petrarca Rugby/Benetton Rugby, 2 caps)*

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 19 caps)*

Alessandro ZANNI (Benetton Rugby, 118 caps)

Flanker/n.8

Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 5 caps)*

Giovanni LICATA (Zebre Rugby Club, 10 caps)*

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 24 caps)

Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, 15 caps)

Abraham STEYN (Benetton Rugby, 38 caps)

Jimmy TUIVAITI (Zebre Rugby Club, 6 caps)

Mediani di mischia

Callum BRALEY (Gloucester Rugby, 7 caps)

Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 38 caps)

Marcello VIOLI (Zebre Rugby Club, 15 caps)*

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 56 caps)

Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 41 caps)

Antonio RIZZI (Benetton Rugby, esordiente)*

Centri/Ali/Estremi

Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 24 caps)

Giulio BISEGNI (Zebre Rugby Club 14 caps)

Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 25 caps)

Matteo MINOZZI (Wasps Rugby, 18 caps)*

Luca MORISI (Benetton Rugby, 31 caps)*

Leonardo SARTO (Benetton Rugby 35 caps)*

Alberto SGARBI (Benetton Rugby, 29 caps)

