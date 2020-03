Il Coronavirus blocca anche il Sei Nazioni: rinviata Italia-Inghilterra del 14 marzo

Dopo Irlanda-Italia, match schedulato originariamente sabato 7 marzo e rinviato a data da destinarsi scorsa settimana, l’emergenza Coronavirus fa slittare anche la seconda partita degli azzurri nel Sei Nazioni di Rugby, la sentita sfida contro l’Inghilterra. Una decisione scontata alla luce del decreto del Governo Italiano, firmato mercoledì 4 marzo, relativo agli eventi sportivi nel Paese e che avrebbe imposto la disputa del match a porte chiuse.

Nessuna modifica, al momento, agli altri match in calendario

Come recita il comunicato stampa, sono stati posticipati tutti i tre incontri (maschile, femminile e Under 20) che si sarebbero dovuti svolgere nel weekend dal 13 al 15 marzo, con l’intenzione di riprogrammarli in data successiva.

Allo stato attuale, tutti gli altri incontri di Sei Nazioni continuano a rimanere calendarizzati come previsto. Il Sei Nazioni, prosegue la nota, intende garantire la disputa di tutti i quindici incontri dei tre Tornei quando il tempo lo permetterà. Non verranno fatti annunci circa la ricalendarizzazione mentre si continua a monitorare la situazione. La Federazione Italiana Rugby comunicherà appena possibile informazioni relative alla biglietteria di Italia-Inghilterra maschile originariamente prevista sabato 14 marzo allo Stadio Olimpico di Roma.