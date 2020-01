Il XV titolare dell'Italia contro il Galles: Steyn al posto di Parisse, Canna fa il primo centro

Franco Smith ha ufficializzato la formazione dell’Italia che esordirà a Cardiff per la prima partita del Sei Nazioni 2020 contro il Galles. Il neo commissario tecnico degli azzurri non ha risparmiato novità: da Carlo Canna con la maglia n° 12, come primo centro, all'esordio in seconda linea di Niccolò Cannone, oltre al ritorno in maglia azzurra per Leonardo Sarto che non giocava in Nazionale dal 2017.

In prima linea, insieme a capitan Luca Bigi, ci sono Lovotti e Zilocchi che ha vinto il ballottaggio con Marco Riccioni, mentre partirà dalla panchina l'altro esordiente Danilo Fischetti. In terza linea confermatissimi Jake Polledri e Sebastian Negri, mentre a numero 8 - come sostituto di Sergio Parisse - ci sarà Braam Steyn che agirà come terzo centro.

Il mediano di mischia sarà Callum Braley, alla sua terza da titolare, al fianco di Tommaso Allan come mediano d'apertura. Come detto, Canna passa sulla trequarti, come interno, insieme a Luca Morisi, oltre a Sarto, Bellini e Minozzi.

Il XV titolare contro il Galles

15 Matteo MINOZZI (Wasps),

14 Leonardo SARTO (Benetton Treviso),

13 Luca MORISI (Benetton Treviso),

12 Carlo CANNA (Zebre),

11 Mattia BELLINI (Zebre),

10 Tommaso ALLAN (Benetton Treviso),

9 Callum BRALEY (Gloucester),

8 Abraham STEYN (Benetton Treviso),

7 Sebastian NEGRI (Benetton Treviso),

6 Jake POLLEDRI (Gloucester),

5 Niccolò CANNONE (Benetton Treviso),

4 Alessandro ZANNI (Benetton Treviso),

3 Giosuè ZILOCCHI (Zebre),

2 Luca BIGI (Zebre),

1 Andrea LOVOTTI (Zebre).

A disposizione di Franco Smith

16 Federico ZANI (Benetton Treviso), 17 Danilo FISCHETTI (Zebre), 18 Marco RICCIONI (Benetton Treviso), 19 Dean BUDD (Benetton Treviso), 20 Marco LAZZARONI (Benetton Treviso), 21 Giovanni LICATA (Zebre), 22 Guglielmo PALAZZANI (Zebre), 23 Jayden HAYWARD (Benetton Treviso).

Wayne Pivac ha dovuto fare qualche cambiamento a causa delle diverse assenze, vedi il passaggio di George North al ruolo di secondo centro o la titolarità di Tomos Williams come mediano di mischia con Webb in panchina. Spazio anche per il giovane Aaron Wainwright che ha solo 18 presenze in Nazionale: il più esperto è invece il capitano Alun Wyn Jones al suo 135° gettone in Nazionale.

Il XV del Galles contro l'Italia

15 Leigh HALFPENNY (Scarlets),

14 Johnny McNICHOLL (Scarlets),

13 George NORTH (Ospreys),

12 Hadleigh PARKES (Scarlets),

11 Josh ADAMS (Cardiff Blues),

10 Dan BIGGAR (Northampton Saints),

9 Tomos WILLIAMS (Cardiff Blues),

8 Taulupe FALETAU (Bath),

7 Justin TIPURIC (Ospreys),

6 Aaron WAINWRIGHT (Dragons),

5 Alun WYN JONES (Ospreys),

4 Jake BALL (Scarlets),

3 Dillon LEWIS (Cardiff Blues),

2 Ken OWENS (Scarlets),

1 Wyn JONES (Scarlets).

A disposizione di Wayne Pivac

16 Ryan ELIAS (Scarlets), 17 Rob EVANS (Scarlets), 18 Leon BROWN (Dragons), 19 Cory HILL (Dragons), 20 Ross MORIARTY (Dragons), 21 Rhys WEBB (Toulon), 22 Jarrod EVANS (Cardiff Blues), 23 Nick TOMPKINS (Saracens).