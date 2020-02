Il XV titolare dell'Italia contro la Francia: Hayward ritrova una maglia, Canna ancora primo centro

Un solo cambio nel XV titolare per la sfida esterna contro la Francia. Questa la decisione del capo allenatore azzurro Franco Smith che ha ufficializzato la formazione che domenica alle ore 16 (in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre e in livestreaming su DPlay) affronterà allo Stade de France i Galletti nella seconda giornata del Sei Nazioni 2020.

Rispetto all’esordio contro il Galles, Jayden Hayward, alla venticinquesima presenza, in maglia azzurra tornerà a vestire la maglia numero 15 di estremo dopo essere partito dalla panchina a Cardiff, con Minozzi spostato all’ala e Bellini a completare il triangolo allargato. Confermato a primo centro Carlo Canna in coppia con Luca Morisi. Mediana con Tommaso Allan all’apertura e Callum Braley – neoacquisto della Benetton Rugby per il 2020/21 – a guidare il pacchetto di mischia.

In terza linea in supporto alla fisicità di Braam Steyn – confermato numero 8 – ci saranno i flanker Jake Polledri e Sebastian Negri. Seconda presenza consecutiva da titolare per Niccolò Cannone, dopo il battesimo assoluto in Nazionale contro il Galles) che farà reparto con l’esperto Alessandro Zanni che toccherà quota 119 caps raggiungendo Martin Castrogiovanni nella classifica all time delle presenze in maglia Azzurra, secondo più presente di sempre. In prima linea seconda apparizione da capitano per Luca Bigi, affiancato dai compagni di franchigia Zilocchi e Lovotti.

Smith: "Voglio vedere più consapevolezza nei nostri mezzi"

" L’esordio contro il Galles ci è servito da lezione. Guardiamo avanti ora, al lavoro svolto in questa settimana. Stiamo cercando di migliorare i nostri meccanismi e cercare di mostrare la miglior versione di noi stessi. Sarà una partita dura domenica che giocheremo con una consapevolezza maggiore nei nostri mezzi "

Il XV dell’Italia contro il Galles

15 Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 24 caps)

14 Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 23 caps)

13 Luca MORISI (Benetton Rugby, 30 caps)*

12 Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 40 caps)

11 Matteo MINOZZI (Wasps Rugby, 17 caps)*

10 Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 55 caps)

9 Callum BRALEY (Gloucester Rugby, 6 caps)

8 Abraham STEYN (Benetton Rugby, 37 caps)

7 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 23 caps)

6 Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, 14 caps)

5 Niccolò CANNONE (Argos Petrarca Rugby/Benetton Rugby,1 cap)*

4 Alessandro ZANNI (Benetton Rugby, 118 caps)

3 Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 3 caps)*

2 Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 25 caps) - capitano

1 Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 41 caps)*

A disposizione

16 Federico ZANI (Benetton Rugby 14 caps)

17 Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, 1 cap)*

18 Marco RICCIONI (Benetton Rugby, 8 caps)*

19 Dean BUDD (Benetton Rugby, 27 caps)

20 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 18 caps)*

21 Giovanni LICATA (Zebre Rugby Club, 9 caps)*

22 Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 37 caps)

23 Giulio BISEGNI (Zebre Rugby Club, 14 caps)