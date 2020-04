Inghilterra, Eddie Jones fino al 2023: "Obiettivo? Essere ricordati come i migliori di sempre"

Era nell'aria da tempo ed oggi è arrivata anche l'ufficialità del rinnovo di contratto di Eddie Jones, come ct della Nazionale inglese. L'allenatore australiano rimarrà infatti in carica fino al prossimo Mondiale, quello del 2023, che si svolgerà in Francia.

La Federazione inglese crede nel lavoro di Eddie Jones, che ha saputo portare una squadra con un'età media molto giovane al 2° posto nel Mondiale 2019, con la finalissima persa contro il Sudafrica dopo il successo, invece, contro la Nuova Zelanda in semifinale. Jones guida l'Inghilterra ormai dal 2015 e ha conquistato due volte il Sei Nazioni (2016 e 2017), una volta con il Grande Slam (2016, tutte e 5 le gare vinte).

" Questo è un grande onore per me. Tutto il mondo sta vivendo un momento complicato, sappiamo che quando potremo tornare a giocare, il rugby dovrà essere un modo per riportare insieme le persone e fagli vivere dei bei momenti. Cinque anni fa, quando sono arrivato qui, non mi sarei aspettato di vivere un altro ciclo e un’altra Coppa del Mondo, ma viste le circostanze penso che sia giusto così. Abbiamo una grande squadra e dovremo essere capaci di alzare ancora di più il nostro standard. Vogliamo essere ricordati come i più forti di sempre nella storia di questo sport. [Eddie Jones] "