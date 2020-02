Italia-Francia in Diretta tv e Live-Streaming

Le formazioni ufficiali

FRANCIA: 15 Anthony BOUTHIER, 14 Teddy THOMAS, 13 Arthur VINCENT, 12 Gaël FICKOU, 11 Vincent RATTEZ, 10 Romain NTAMACK, 9 Antoine DUPONT, 8 Grégory ALLDRITT, 7 Charles OLLIVON, 6 François CROS, 5 Paul WILLEMSE, 4 Bernard LE ROUX, 3 Mohamed HAOUAS, 2 Julien MARCHAND, 1 Cyril BAILLE. A disposizione: 16 Peato MAUVAKA, 17 Jefferson POIROT, 18 Demba BAMBA, 19 Romain TAOFIFÉNUA, 20 Boris PALU, 21 Cameron WOKI, 22 Baptiste SERIN, 23 Matthieu JALIBERT. Ct: Fabien Galthié

ITALIA: 15 Jayden HAYWARD, 14 Mattia BELLINI, 13 Luca MORISI, 12 Carlo CANNA, 11 Matteo MINOZZI, 10 Tommaso ALLAN, 9 Callum BRALEY, 8 Abraham STEYN, 7 Sebastian NEGRI, 6 Jake POLLEDRI, 5 Niccolò CANNONE, 4 Alessandro ZANNI, 3 Giosuè ZILOCCHI, 2 Luca BIGI, 1 Andrea LOVOTTI. A disposizione: 16 Federico ZANI, 17 Danilo FISCHETTI, 18 Marco RICCIONI, 19 Dean BUDD, 20 Federico RUZZA, 21 Giovanni LICATA, 22 Guglielmo PALAZZANI, 23 Giulio BISEGNI. Ct: Franco Smith.

Arbitro: Andrew Brace (Inghilterra)

Italia-Francia in tv: la partita sarà trasmessa in chiaro

Italia-Francia sarà trasmessa in Diretta tv in chiaro su DMAX, canale 52 del digitale terrestre. La partita potrà essere seguita anche su Sky, al canale 5052 o su Tivù Sat al Canale 28. Il match sarà disponibile anche su Eurosport Player.

Italia-Francia in Live-Streaming

Italia-Francia sarà disponibile in Live-Streaming su Dplay, il servizio streaming di DMAX per la visione su pc, smartphone e tablet. Live-Streaming disponibile anche sul sito di Eurosport e Eurosport Player e sarà rividibile nella sezione On Demand di Eurosport Player.

Gli ultimi 5 risultati dell'Italia

Galles-Italia 42-0

Sudafrica-Italia 49-3

Italia-Canada 48-7

Italia-Namibia 47-22

Inghilterra-Italia 37-0

Gli ultimi 5 risultati della Francia

Francia-Inghilterra 24-17

Galles-Francia 20-19

Francia-Tonga 23-21

Francia-USA 33-9

Francia-Argentina 23-21

Data, orario e luogo: domenica 9 febbraio ore 16:00, stade de France di Parigi