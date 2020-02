Italia-Francia in Diretta tv e Live-Streaming

Italia-Francia in tv: la partita sarà trasmessa in chiaro

Italia-Francia sarà trasmessa in Diretta tv in chiaro su DMAX, canale 52 del digitale terrestre. La partita potrà essere seguita anche su Sky, al canale 5052 o su Tivù Sat al Canale 28. Il match sarà disponibile anche su Eurosport Player.

Italia-Francia in Live-Streaming

Italia-Francia sarà disponibile in Live-Streaming su Dplay, il servizio streaming di DMAX per la visione su pc, smartphone e tablet. Live-Streaming disponibile anche sul sito di Eurosport e Eurosport Player e sarà rividibile nella sezione On Demand di Eurosport Player.

Gli ultimi 5 risultati dell'Italia

Galles-Italia 42-0

Sudafrica-Italia 49-3

Italia-Canada 48-7

Italia-Namibia 47-22

Inghilterra-Italia 37-0

Gli ultimi 5 risultati della Francia

Francia-Inghilterra 24-17

Galles-Francia 20-19

Francia-Tonga 23-21

Francia-USA 33-9

Francia-Argentina 23-21

Italia-Francia | Informazioni

Data, orario e luogo: domenica 9 febbraio ore 16:00, stade de France di Parigi