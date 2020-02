Italia-Scozia in Diretta tv e Live-Streaming

Italia-Scozia in tv: la partita sarà trasmessa in chiaro

Italia-Scozia sarà trasmessa in Diretta tv in chiaro su DMAX, canale 52 del digitale terrestre. La partita potrà essere seguita anche su Sky, al canale 5052 o su Tivù Sat al Canale 28. Il match sarà disponibile anche su Eurosport Player.

Video - Sei Nazioni 2020: Francia-Italia 35-22, gli highlights del ko di Parigi 03:48

Video - Minozzi è il più lesto di tutti: prima meta dell'Italia al Sei Nazioni 2020 00:57

Italia-Scozia in Live-Streaming

Italia-Scozia sarà disponibile in Live-Streaming su Dplay, il servizio streaming di DMAX per la visione su pc, smartphone e tablet. Live-Streaming disponibile anche sul sito di Eurosport e Eurosport Player e sarà rividibile nella sezione On Demand di Eurosport Player.

Video - Sei Nazioni femminile: Italia schiantata dalla Francia 45-10, gli highlights del match 04:22

Gli ultimi 5 risultati dell'Italia

Francia-Italia 35-22

Galles-Italia 42-0

Sudafrica-Italia 49-3

Italia-Canada 48-7

Italia-Namibia 47-22

Video - Sorprese, delusioni, migliori e peggiori: la Coppa del Mondo vista da Munari e Raimondi 05:59

Gli ultimi 5 risultati della Scozia

Scozia-Inghilterra 6-13

Irlanda-Scozia 19-12

Giappone-Scozia 28-21

Scozia-Russia 61-0

Scozia-Samoa 34-0

Video - L'Inghilterra supera il vento e la Scozia: 13-6, gli highlights del match 02:37

Video - Irlanda lanciatissima, steso il Galles per 24-14: tutte le mete del match 01:45

Approfondimenti e dichiarazioni

L'Italia prova a crescere, ma è la Francia a trionfare: 35-22 e Trofeo Garibaldi ai transalpini

Niente da fare per l’Italia femminile, la Francia si impone 45-10 a Limoges

Irlanda-Galles 24-14: vittoria con bonus per i padroni di casa

La Calcutta Cup torna all’Inghilterra: Scozia battuta in casa 13-6

Fischetti: "In Nazionale al Sei Nazioni: sono riuscito a coronare il mio sogno di bambino"

Italia, come ripartire senza Parisse? Inghilterra super favorita? Le 5 domande al Sei Nazioni

Italia-Scozia | Informazioni

Tutte le news del rugby - Le notizie

Data, orario e luogo: sabato 22 febbraio alle ore 15:15, stadio Olimpico di Roma