La formazione dell’Italia per l’esordio in Galles: Franco Smith vara il doppio play

Franco Smith, CT dell’Italia, ha annunciato la formazione che sabato 1 febbraio alle ore 15.15 italiane sfiderà in trasferta il Galles nel match d’esordio del Sei Nazioni 2020 di rugby in programma al Principality Stadium di Cardiff. Si tratta del primo incontro per Smith come CT del XV azzurro.

Sabato giocheranno Matteo Minozzi ad estremo e come ali Mattia Bellini e Leonardo Sarto, mentre i centri saranno Carlo Canna e Luca Morisi, infine in mediana Braley affiancherà Allan. In terza linea il numero 8 Steyn sarà coadiuvato da Negri e Polledri, mentre in seconda linea spazio ad Alessandro Zanni e Niccolò Cannone, all’esordio, infine in prima linea ecco Zilocchi e Lovotti ai lati di Luca Bigi, con quest’ultimo all’esordio da capitano della Nazionale. In panchina Zani, Fischetti, Riccioni, Budd, Lazzaroni, Licata, Palazzani ed Hayward.

Presenta così il match Franco Smith al sito federale: “Abbiamo lavorato tanto in questi giorni, dentro e fuori dal campo, in piena sinergia con tutto lo staff e i giocatori. Conosciamo le nostre potenzialità e cosa possiamo dare. Ho fiducia nella squadra e non vedo l’ora di vederli in campo contro il Galles”.

L'Italia che sfida il Galles

ITALIA: 15 Matteo MINOZZI (Wasps Rugby, 16 caps)14 Leonardo SARTO (Benetton Rugby 34 caps)13 Luca MORISI (Benetton Rugby, 29 caps)12 Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 39 caps)11 Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 22 caps)10 Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 54 caps)9 Callum BRALEY (Gloucester Rugby, 5 caps)8 Abraham STEYN (Benetton Rugby, 36 caps)7 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 22 caps)6 Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, 13 caps)5 Niccolò CANNONE (Argos Petrarca Rugby/Benetton Rugby, esordiente)4 Alessandro ZANNI (Benetton Rugby, 117 caps)3 Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 2 caps)2 Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 24 caps) –capitano1 Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 40 caps)

A disposizione16 Federico ZANI (Benetton Rugby 13 caps)17 Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, esordiente)18 Marco RICCIONI (Benetton Rugby, 7 caps)19 Dean BUDD (Benetton Rugby, 26 caps)20 Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 4 caps) 21 Giovanni LICATA (Zebre Rugby Club, 8 caps)22 Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 36 caps)23 Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 23 caps)

