Era difficile puntare a qualcosa di più, ma l'Italia è ripartita con la solita sconfitta in questo Sei Nazioni (la 23a di fila dal 2015). Un 42-0 che fa male, un po' perché non siamo riusciti a portare a casa neanche un punto in questo match, un po' perché non abbiamo concretizzato davvero nulla nella ripresa quando il Galles ci ha 'fatto un po' giocare'. Buon primo tempo per la squadra di Wayne Pivac che aveva già archiviato la pratica nella prima frazione di gioco, mettendo il pilota automatico poi nella ripresa. Diverse novità, invece, nel XV di Franco Smith che si è presentato a questo appuntamento con una terza linea rinnovata: Negri, Polledri e Steyn. Non sono andati male, da rivedere invece la coppia Brawley-Allan in mediana. Positive le prestazioni per gli esordienti di Cannone e Zilocchi. Alla prossima ci sarà Francia-Italia e sarà sicuramente un test più interessante per capire a che punto siamo con la ricostruzione.

Cronaca

Prima offensiva del Galles e i padroni di casa trovano subito una punizione: dalla piazzola Biggar non sbaglia e firma il 3-0. L'Italia tiene il campo, ma è un po' troppo indisciplinata e regala altri due calci, con Biggor che continua a segnare fino al 9-0. Al 18' arriva anche la meta di Adams che mette a segno dopo una perfetta rimessa laterale della squadra di Pivac. Gli azzurri non rispondono e Adams trova la seconda meta dopo il passaggio no look, tra le gambe, di Biggar che poi trasforma per il 21-0. Nel finale si rivede l'Italia, Allan preferisce andare in touche piuttosto che calciare per trovare i tre punti sicuri, ma gli azzurri fanno crollare la maul e non trovano la meta prima dell'intervallo.

Video - Che passaggio sotto le gambe: la seconda meta di Josh Adams è un gioiello su assist di Biggar 01:41

In avvio di ripresa l'Italia è intraprendente, ma fatica ad entrare nella linea dei 22 del Galles. Al 59' arriva anche la terza meta dei gallesi con Tompkins che schiaccia dopo il cambio di passo che ha destabilizzato Minozzi in copertura. Viene annullata una meta a North per un in avanti iniziale di Tompkins, ma North trova comunque la meta - che serve per il punto di bonus - al 77' in uscita dalla mischia. I padroni di casa non si fermano e, oltre l'80', c'è anche la quinta meta con la 'tripletta' di Adams in uscita da una mischia, con Halfpenny che trasforma per il 42-0 finale.

Il Tweet

Dagli spalti ci abbiamo provato...

La statistica

23 - Le sconfitte consecutive al Sei Nazioni per l'Italia. L'ultimo successo è quello del 28 febbraio 2015 contro la Scozia (19-22 in trasferta). Da allora solo sconfitte...

Tabellino

Galles-Italia 42-0

GALLES: 15 Leigh HALFPENNY, 14 Johnny McNICHOLL, 13 George NORTH, 12 Hadleigh PARKES, 11 Josh ADAMS, 10 Dan BIGGAR, 9 Tomos WILLIAMS, 8 Taulupe FALETAU, 7 Justin TIPURIC, 6 Aaron WAINWRIGHT, 5 Alun WYN JONES, 4 Jake BALL, 3 Dillon LEWIS, 2 Ken OWENS, 1 Wyn JONES. A disposizione: 16 Ryan ELIAS, 17 Rob EVANS, 18 Leon BROWN, 19 Cory HILL, 20 Ross MORIARTY, 21 Rhys WEBB, 22 Jarrod EVANS, 23 Nick TOMPKINS. Ct: Wayne Pivac

ITALIA: 15 Matteo MINOZZI, 14 Leonardo SARTO, 13 Luca MORISI, 12 Carlo CANNA, 11 Mattia BELLINI, 10 Tommaso ALLAN, 9 Callum BRALEY, 8 Abraham STEYN, 7 Sebastian NEGRI, 6 Jake POLLEDRI, 5 Niccolò CANNONE, 4 Alessandro ZANNI, 3 Giosuè ZILOCCHI, 2 Luca BIGI, 1 Andrea LOVOTTI. A disposizione: 16 Federico ZANI, 17 Danilo FISCHETTI, 18 Marco RICCIONI, 19 Dean BUDD, 20 Marco LAZZARONI, 21 Giovanni LICATA, 22 Guglielmo PALAZZANI, 23 Jayden HAYWARD. Ct: Franco Smith

I punti: 4' calcio Biggar (G), 11' calcio Biggar (G), 16' calcio Biggar (G), 18' meta Adams (G), 30' meta Adams (G), tr Biggar (G), 59' meta Tompkins (G), tr Biggar (G), 77' meta North (G), tr Halfpenny (G), 80+2 meta Adams (G), tr Halfpenny (G)

Arbitro: Luke Pearce (Inghilterra)