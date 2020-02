Niente da fare per l’Italia femminile, la Francia si impone 45-10 a Limoges

La vittoria all’esordio in Galles aveva portato tanto entusiasmo. Ora però arriva una controprestazione. A Limoges, nella seconda giornata del Sei Nazioni di rugby femminile 2020, la Nazionale italiana viene sconfitta per 45-10 dalle padrone di casa della Francia. Mai in partita le azzurre, che potevano puntare al successo, visto anche quello arrivato nella passata stagione.

Dominio per le padrone di casa transalpine sin da inizio incontro. La prima meta con Forlani c’è solamente dopo 5′. Al 16′ è già 15-0 con un’altra meta di Banet. L’Italia non riesce a rispondere e al 32′ contropiede eccezionale della solita Banet che trova il 22-0. La firma azzurra arriva allo scadere del primo tempo Barattin ruba e vola in solitaria verso la meta del 24-10 a metà gara. Francia che trova subito il punto di bonus con la quarta meta nella ripresa, Italia che non risponde e si arrende definitivamente: le francesi arrotondano fino al 45-10 finale.

Video - La volata di Sara Barattin: che meta contro la Francia! 01:07

Francia-Italia 45-10

5′ meta Forlani tr. Tremouliere (7-0), 12′ cp. Tremouliere (10-0), 15′ meta Banet tr. Tremouliere (17-0), 27′ cp. Sillari (17-3), 32′ meta Banet tr. Tremouliere (24-3), 40’+4 meta Barattin tr. Sillari (24-10), 45′ meta Annery tr. Tremouliere (31-10), 76′ meta di punizione Francia (38-10), 80′ meta Sansus tr. Castel (45-10)

Calciatori: 5/5 Tremouliere (Francia), 2/2 Michela Sillari (Italia)

Cartellini: 76′ giallo a Sofia Stefan (Italia)

Francia Femminile: 1 M. Traore, 2 C. Thomas, 3 C. Joyeux, 4 S. N’diaye, 5 A. Forlani, 6 C. Ferer, 7 R. Menager, 8 J. Annery, 9 L. Sansus, 10 P. Bourdon, 11 M. Menager, 12 M. Peyronnet, 13 N. Konde, 14 C. Banet, 15 J. Tremouliere

A disposizione: 16 L. Arricastre, 17 A. Sochat, 18 A. Deshaye, 19 M. Fall, 20 G. Hermet, 21 C. Boudaud, 22 M. Castel, 23 C. Boujard

Italia Femminile: 15 Vittoria OSTUNI MINUZZI, 14 Maria MAGATTI, 13 Michela SILLARI, 12 Beatrice CAPOMAGGI, 11 Sofia STEFAN, 10 Beatrice RIGONI, 9 Sara BARATTIN, 8 Elisa GIORDANO (C), 7 Giada FRANCO, 6 Ilaria ARRIGHETTI, 5 Valeria FEDRIGHI, 4 Valentina RUZZA, 3 Lucia GAI, 2 Melissa BETTONI, 1 Silvia TURANI (HBS Colorno, 13 caps)

A disposizione: 16 Giulia CERATO, 17 Michela MERLO, 18 Sara TOUNESI, 19 Giordana DUCA, 20 Lucia CAMMARANO, 21 Francesca SGORBINI, 22 Laura PAGANINI, 23 Benedetta MANCINI

Stade Beaublanc, Limoges

Arbitro: Hollie Davidson (Scozia)

Assistete Arbitrali: Nikki O’Donnell (Inghilterra), Katherine Ritchie (Inghilterra)

TMO: Simon McDowell (Irlanda)

gianluca.bruno@oasport.it