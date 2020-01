Parisse non convocato: è Luca Bigi il nuovo capitano dell'Italia in vista del Sei Nazioni

A breve comincerà il raduno dell’Italia in vista del Sei Nazioni 2020 e non ci sarà Sergio Parisse. Una notizia, ma è stata la scelta del ct ad interim Franco Smith, in considerazione della disponibilità del capitano a giocare solo le due gare casalinghe (il 22 febbraio contro la Scozia e il 14 marzo contro l'Inghilterra).

Ecco che è stato scelto Luca Bigi, tallonatore delle Zebre, come nuovo capitano della Nazionale. Una scelta comunque coraggiosa, con Bigi che ha alle spalle solo 24 presenze in azzurro. Il primo cap è quello di Italia-Scozia nei test match estivi del 2017. Da allora l’ex Viadana ha giocato con continuità, trovando anche la convocazione per i Mondiali 2019 dove ha disputato tutti i tre incontri degli azzurri.

" È un grande privilegio poter guidare la Nazionale, ancor più dopo atleti straordinari come Parisse, Ghiraldini, Castrogiovanni, Geldenhuys o Troncon . Non mi aspettavo questa scelta, la prima persona con cui ho voluto condividerla è stata la mia compagna. Sono elettrizzato all’idea di poter rappresentare tutto il movimento italiano nel Torneo. [Luca Bigi] "

" Abbiamo avuto l’opportunità di identificare un gruppo di atleti che avranno un ruolo di leadership all’interno della squadra, per contribuire a sviluppare una cultura interna al gruppo, affidando i gradi di capitano a Luca Bigi. Si tratta certamente di una grande responsabilità per lui, ma anche di una chance per continuare la propria crescita come giocatore, affiancato dagli altri atleti che riteniamo possano influenzare in modo positivo il gruppo, in un ruolo doppiamente strategico come tallonatore e come capitano. [Franco Smith, ct ad interim] "

Intanto per il raduno pre Sei Nazioni, dove l’Italia debutterà il 1° febbraio contro il Galles, è stato convocato anche la terza linea Giovanni Pettinelli, classe ’96 in forza al Benetton Treviso. Il giocatore veneziano sostituisce David Sisi, seconda linea delle Zebre, che ha rimediato un infortunio muscolare alla coscia destra.