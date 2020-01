Sei Nazioni 2020: Franco Smith ne convoca 35 per il raduno di Roma, non c'è Sergio Parisse

Lo staff della Nazionale italiana, coordinato da Franco Smith, ha ufficializzato la lista di 35 giocatori convocati per il raduno, in preparazione del prossimo Sei Nazioni, che si terrà a Roma dal 19 al 26 gennaio. Spicca l’assenza, per scelta tecnica, di capitan Sergio Parisse che ha all'attivo 142 presenze con la Nazionale italiana: il più presente di sempre nella storia della nostra Nazionale, il secondo di sempre in una Nazionale dopo Richie McCaw (148 con la Nuova Zelanda).

30 giocatori sui 35 convocati, arrivano dalle squadre iscritte alla lega celtica del Pro 14, sedici dei quali da Benetton Treviso e Zebre. In prima linea si rivede Pietro Ceccarelli, pilone destro dell’Edinburgh, la cui ultima presenza in maglia azzurra risale al 24 giugno 2017 nel test match contro l’Australia. In seconda primo raduno per Niccolò Cannone, assente nel primo raduno del 2020 a Calvisano per influenza, mentre tra i trequarti torna nel gruppo azzurro Alberto Sgarbi, capitano del Benetton, dopo l’ultima apparizione con la maglia dell’Italrugby datata 7 giugno 2014 nel tour estivo contro Fiji a Suva.

" Nella rosa abbiamo un mix di giocatori esperti e giovani che hanno voglia di affermarsi nel panorama rugbistico internazionale. Sarà fondamentale l’apporto di tutti sin dall’inizio, in modo da preparare al meglio l’esordio in un torneo sempre più competitivo ed avvincente. [Il ct ad interim Franco Smith] "

L’Italia si trasferirà poi a Verona il 26 gennaio dove proseguirà la marcia di avvicinamento verso la prima giornata del Sei Nazioni 2020, in programma sabato 1° febbraio alle 15:15 contro il Galles al Principality Stadium di Cardiff, partita che sarà trasmessa in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre, canali 170 e 171 (+1) di SKY e canali 28 e 128 di Tivùsat.

Tutti i convocati

Piloni

-Pietro CECCARELLI (Edinburgh),

-Danilo FISCHETTI (Zebre),

-Andrea LOVOTTI (Zebre),

-Marco RICCIONI (Benetton Treviso),

-Giosuè ZILOCCHI (Zebre)

Tallonatori

-Luca BIGI (Zebre),

-Oliviero FABIANI (Zebre),

-Federico ZANI (Benetton Treviso)

Seconde Linee

-Dean BUDD (Benetton Treviso),

-Niccolò CANNONE (Benetton Treviso),

-Federico RUZZA (Benetton Treviso),

-David SISI (Zebre),

-Alessandro ZANNI (Benetton Treviso)

Flanker/n.8

-Marco LAZZARONI (Benetton Treviso),

-Giovanni LICATA (Zebre),

-Johan MEYER (Zebre),

-Sebastian NEGRI (Benetton Treviso),

-Jake POLLEDRI (Gloucester),

-Abraham STEYN (Benetton Treviso)

Mediani di mischia

-Callum BRALEY (Gloucester),

-Guglielmo PALAZZANI (Zebre),

-Marcello VIOLI (Zebre)

Mediani di Apertura

-Tommaso ALLAN (Benetton),

-Carlo CANNA (Zebre)

Centri

-Giulio BISEGNI (Zebre),

-Tommaso BONI (Zebre),

-Luca MORISI (Benetton Treviso),

-Alberto SGARBI (Benetton Treviso)

Ali/Estremi

-Mattia BELLINI (Zebre),

-Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso),

-Michelangelo BIONDELLI (Zebre),

-Jayden HAYWARD (Benetton Treviso),

-Matteo MINOZZI (Wasps),

-Edoardo PADOVANI (Zebre),

-Leonardo SARTO (Benetton Treviso)