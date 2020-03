Sei Nazioni 2020, l’ultima giornata potrebbe essere recuperata il 30 ottobre

Secondo quanto riportato da On Rugby, potrebbe essere la data del 30 ottobre quella plausibile per un recupero della quinta giornata del Sei Nazioni di rugby, rinviata totalmente nei tornei maschile e femminile e per due terzi tra gli under 20. Il presidente della Federazione francese infatti avrebbe indicato quella data come probabile per il recupero dell’ultimo turno della manifestazione.

La data però ovviamente non può essere certa, il Sei Nazioni prende tempo, volendo giustamente attendere l’evoluzione mondiale della pandemia di Coronavirus. Si tratta infatti di una decisione che potrebbe andare a toccare anche la finestra autunnale di Test Match internazionali, dato che ci sono anche altre sfide da recuperare.

ELENCO RINVII SEI NAZIONI 2020

Terza giornata

Italia-Scozia – femminile – data da destinarsi

Quarta giornata

Irlanda-Italia – maschile, femminile, under 20 – data da destinarsi

Scozia-Francia – femminile – data da destinarsi

Quinta giornata

Italia-Inghilterra – maschile, femminile, under 20 – possibile il 30 ottobre

Francia-Irlanda – maschile, femminile, under 20 – possibile il 30 ottobre

Galles-Scozia – maschile, femminile – possibile il 30 ottobre