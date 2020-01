Sei Nazioni 2020: programma, calendario, Dirette tv e live-streaming

Diretta TV su Dmax

DMAX, canale 52, sarà di nuovo la casa televisiva del Rugby in Italia, con la diretta in chiaro e in esclusiva di tutti i 15 match del Sei Nazioni, il più importante evento legato al mondo della palla ovale. I match, saranno visibili anche in live-streaming sulla piattaforma OTT di Discovery DPLAY, attraverso il canale dedicato D-RUGBY. Il più antico e prestigioso Torneo del panorama rugbistico internazionale vedrà ancora la presenza di “Rugby Social Club”, format con Daniele Piervincenzi, che farà da tramite tra una partita e l'altra alla nostra coppia di telecronisti del rugby Antonio Raimondi-Vittorio Munari.

Live-streaming su Eurosport

Le partite dell'Italia, inoltre, saranno trasmesse tutte in streaming sul sito e sulla app di Eurosport, dove si potranno trovare anche gli highlights degli azzurri.

Live-streaming su D-Play

Dal 1° febbraio al 14 marzo, il Sei Nazioni sarà visibile anche in streaming su DPLAY, dove potrete anche rivedere i match dell’Italia nel caso ve li foste persi Live.

Si replica: il Sei Nazioni Femminile è ancora su Eurosport

Mettetevi comodi, perché l'offerta di Discovery non si ferma al Sei Nazioni maschile: proprio come lo scorso annno, il Sei Nazioni Femminile 2020 sarà in diretta su Eurosport 1 con tutti e cinque gli incontri della Nazionale azzurra in tv.

Women Six Nations 2020: la presentazione delle squadreGetty Images

Calendario Maschile

Prima giornata:

Sabato 1 febbraio 2020

Galles v Italia, ore 15.15 – Principality Stadium (Cardiff)

Irlanda v Scozia, ore 17.15 – Aviva Stadium (Dublino)

Domenica 2 febbraio 2020

Francia v Inghilterra, ore 16 – Stade de France (Parigi)

Seconda giornata:

Sabato 8 febbraio 2020

Irlanda v Galles, ore 15.15 – Aviva Stadium (Dublino)

Scozia v Inghilterra, ore 17.45 – BT Murrayfield (Edimburgo)

Domenica 9 febbraio 2020

Francia v Italia, ore 16 – Stade de France (Parigi)

Terza giornata:

Sabato 22 febbraio 2020

Italia v Scozia, ore 15.15 – Stadio Olimpico (Roma)

Galles v Francia, ore 17.45 – Principality Stadium (Cardiff)

Domenica 23 febbraio 2020

Inghilterra v Irlanda, ore 16 – Twickenham Stadium (Londra)

Quarta giornata:

Sabato 7 marzo 2020

Irlanda v Italia, ore 15.15 – Aviva Stadium (Dublino)

Inghilterra v Galles, ore 17.45 – Twickenham Stadium (Londra)

Domenica 8 marzo 2020

Scozia v Francia, ore 16 – BT Murrayfield (Edimburgo)

Quinta giornata:

Sabato 14 marzo 2020

Galles v Scozia, ore 15.15 – Principality Stadium (Cardiff)

Italia v Inghilterra, ore 17.45 – Stadio Olimpico (Roma)

Francia Irlanda, ore 21 – Stade de France (Parigi)