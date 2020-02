Il ct dell’Italia Franco Smith ha diramato l’elenco dei 30 convocati dell’Italia per il raduno preparatorio in vista della quarta giornata del Sei Nazioni 2020 di rugby: ritrovo in programma venerdì 28 febbraio a Roma e non a Parma a causa del Coronavirus, poi il 4 marzo partenza per Dublino, con formazione annunciata il 5. Gara contro l’Irlanda prevista il 7 alle ore 15.15 italiane. Tornano nell’elenco dei convocati Tommaso Benvenuti e Giovanni Pettinelli.

I convocati dell'Italia per l'Irlanda

Piloni

Pietro CECCARELLI (Edinburgh Rugby, 9 caps)*

Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, 3 caps)*

Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 43 caps)*

Marco RICCIONI (Benetton Rugby, 10 caps)*

Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 5 caps)*

Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 27 caps) – capitano

Oliviero FABIANI (Zebre Rugby Club, 10 caps)

Federico ZANI (Benetton Rugby, 15 caps)

Seconde Linee

Dean BUDD (Benetton Rugby, 29 caps)

Niccolò CANNONE (Argos Petrarca Rugby/Benetton Rugby, 3 caps)*

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 19 caps)*

Alessandro ZANNI (Benetton Rugby, 119 caps)

Flanker/n.8

Giovanni LICATA (Zebre Rugby Club, 11 caps)*

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 25 caps)

Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, esordiente)*

Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, 16 caps)

Abraham STEYN (Benetton Rugby, 39 caps)

Mediani di mischia

Callum BRALEY (Gloucester Rugby, 8 caps)

Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 39 caps)

Marcello VIOLI (Zebre Rugby Club, 15 caps)*

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 57 caps)

Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 42 caps)

Antonio RIZZI (Benetton Rugby, esordiente)*

Centri/Ali/Estremi

Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 25 caps)

Tommaso BENVENUTI (Benetton Rugby, 62 caps)*

Giulio BISEGNI (Zebre Rugby Club 15 caps)

Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 26 caps)

Matteo MINOZZI (Wasps Rugby, 19 caps)*

Luca MORISI (Benetton Rugby, 32 caps)*

Alberto SGARBI (Benetton Rugby, 29 caps)