Il capitano della Nazionale italiana, Sergio Parisse, ha cambiato squadra passando dallo Stade Français di Parigi al Toulon. Si chiude, dunque, il sodalizio tra Parisse e il club della capitale francese dopo 14 stagioni, in un’avventura cominciata nel 2005. Allo Stade Français ha vinto il campionato francese, il Top 14, nelle stagioni 2006-2007 e 2014-2015 oltre ad essere stato eletto come miglior giocatore del Top 14 nella stagione 2014-2015. Per lui anche un’affermazione in Europa con la vittoria della European Challenge Cup nella stagione 2016-2017, dopo i 2 secondi posti nel 2011 e nel 2013.

Sergio Parisse ha firmato per un anno con il Toulon, club che vuole riscattarsi dopo una stagione 2018-2019 totalmente anonima, culminata con il 9° posto in classifica e con la mancata qualificazione alla post season e alle competizioni europee.